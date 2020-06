COMUNICADO: SOLOIMPRENTA apuesta por destacar el valor de los negocios locales en su última campaña

La imprenta online viguesa propone empezar una recuperación económica que se sostenga en las tiendas y comercios de los barrios

“No es solo...” es el concepto alrededor del cuál gira la nueva campaña de la imprenta online SOLOIMPRENTA. La imprenta online con sede en Vigo marca con esta acción una apuesta clara por resaltar la importancia de los negocios locales en el día a día. También su rol como motor de la recuperación económica que está comenzando. Y lo hace recurriendo a una verdad muy simple: el bar de la esquina, la peluquería, la ferretería, la zapatería, el ultramarinos, etc. son lugares llenos de historias humanas. Historias que han construido los barrios de las ciudades y pueblos.

Y este es el núcleo de la campaña: esto no es solo un bar, esto no es solo una peluquería, esto no es sólo una librería. "Ahora son sensaciones, recuerdos de lo que éramos y de las pequeñas cosas que nos hacían disfrutar". Esto es realmente lo que ya comunica

SOLOIMRPENTA: que detrás de las cosas más comunes hay historias personales, únicas y muy emocionantes. SOLOIMPRENTA busca con esta campaña un doble objetivo. Por un lado, buscar la complicidad del consumidor final, recuperar la relación y fortalecer la economía a través de las compras de proximidad. Por el otro, espolear al pequeño comercio a salir fuera, abrir sus puertas al público y llegar de nuevo al comprador, al de siempre y al que todavía no les conoce. En este camino, la imprenta online quiere ser el partner ideal, ofreciendo con sus productos de imprenta una opción de calidad, soportes y formatos sobre los que innovar y ser originales, sorprender y llamar la atención del comprador.

La campaña se ha lanzado a través de redes sociales en diferentes formatos -vídeo e imagen- y en diferentes plataformas -Facebook e Instagram-. A continuación es posible ver el spot de la campaña.

Campaña realizada y diseñada por RECLAM: La Primera Agencia de Publicidad de Galicia.

Contacto

Nombre contacto: SOLOIMPRENTA

Descripción contacto: Imprenta Online

Teléfono de contacto: 986165801