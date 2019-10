Publicado 30/10/2019 18:00:43 CET

COMUNICADO: Soluble lleva a cabo el rediseño de la identidad de Nae - SOLUBLE STUDIO

El estudio de branding Soluble refuerza su actividad más allá del sector startup con el rediseño de la marca de la multinacional Nae

Soluble, estudio de branding especializado en la activación de marcas dentro del ecosistema startup nacional e internacional, ha diseñado la nueva identidad de marca de la consultora Nae. El estudio, que ha consolidado en el presente curso su equipo con nuevas incorporaciones que ha duplicado su equipo en el presente curso, prevé cerrar 2019 duplicando la facturación del ejercicio anterior y la apertura de nuevas líneas de negocio para 2020.

La nueva identidad de Nae coincide con la inauguración en Sao Paulo de la primera sede de la consultora en Brasil, la cuarta en el continente americano tras la entrada en Colombia, México y Costa Rica.

A través de su nuevo lema, “Dare to go beyond”, se resume la intención de Nae de provocar el cambio en las organizaciones y “atreverse a ir más allá”. La nueva identidad se basa en un sistema visual en el que no hay un único logo, sino que todas las personas de la organización disponen de una herramienta web desarrollada por Soluble y accesible desde su brand center para definir visualmente su vínculo con la marca y adaptarla a su personalidad o al contexto del proyecto que estén llevando a cabo. Aun existiendo pautas constantes como la composición en caja baja y la necesidad de una coma, el resto de formas mutan dentro de un entorno pautado por el propósito y valores de Nae. El resultado es una diversidad visual que representa el espíritu provocador, retador y transformador de la consultora.

La coma, nuevo signo identitario de la marca, ha servido como elemento constructor del propio discurso visual de Nae siendo un elemento gráfico del que se puedan apropiar las personas que trabajan en Nae haciéndolo suyo. Nae, compañera. Nae, atrevida. Nae, experta. Nae, disruptiva. Una provocación donde siempre hay un más allá. En cuanto al color, Nae se entiende como una variedad de paletas tan dispar como las propias personas que forman sus equipos. La gente de Nae, mediante la herramienta web desarrollada, pueden definir la paleta con la que quieran mostrarse y expresar su relación con la marca.

En próximas fechas se continuará la implantación de la nueva identidad con una activación transformadora de los espacios de oficinas para que refleje con la máxima fidelidad el espíritu de la nueva línea.

Con este nuevo trabajo, Soluble se consolida como estudio de branding de referencia a nivel nacional y refuerza su posición de mercado más allá del ecosistema startup.

Sobre Soluble

Soluble es un equipo de profesionales estratégicos que, desde Barcelona, activan marcas de startups y empresas consolidadas con el foco puesto en las personas. Un estudio con maneras ágiles, que ayuda a equipos a conseguir sus objetivos, construyendo identidades de marca coherentes desde dentro para hacerlas reconocidas desde fuera.

Branding a base de estrategia, diseño y programación para crear marcas de éxito. Branding Soluble.

Contacto

Nombre contacto: Máximo Gavete Macías

Descripción contacto: Teléfono de contacto: 615120798