Solución de almacenamiento unificado de Infortrend para una institución gubernamental

-El almacenamiento unificado de alta densidad de Infortrend potencia las cargas de trabajo con gran cantidad de archivos y Veeam Backup para una institución gubernamental
TAIPEI, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Infortrend Technology, Inc. (TWSE: 2495), un proveedor líder de soluciones de almacenamiento empresarial e IA, anunció hoy que su solución de almacenamiento unificado EonStor GS 4U de 90 bahías permitió a una institución gubernamental acceder y compartir rápidamente un volumen masivo de archivos, a la vez que proporcionaba almacenamiento de gran capacidad para copias de seguridad de Veeam. Esto ofrece una alta densidad de almacenamiento para un espacio de rack limitado y simplifica la gestión de datos mediante una plataforma unificada.
La institución gubernamental buscaba una solución que sirviera como almacenamiento principal de nivel PB para millones de archivos y como repositorio para copias de seguridad de datos, a la vez que se ajustara a un espacio de rack limitado. Tras evaluar múltiples opciones, la institución seleccionó EonStor GS 4090, configurado con 30 unidades de SSD SAS de 7,68 TB, 60 unidades de HDD NL-SAS de 22 TB y cuatro tarjetas de 2 canales de 100 Gb.
Los factores clave que impulsaron esta decisión incluyeron:
- Diseño de alta densidad: con un chasis 4U con capacidad para hasta 90 unidades, el sistema proporciona hasta 1,5 PB de almacenamiento para millones de archivos y copias de seguridad a gran escala, a la vez que minimiza el espacio en rack, ofreciendo aproximadamente un 50 % más de capacidad en comparación con una solución de 60 unidades.
- Alto rendimiento: alcanza una velocidad de lectura de 18 GB/s y una velocidad de escritura de 6 GB/s, lo que garantiza un acceso rápido y sobre la marcha a los archivos.
- Administración simplificada: GS admite una configuración híbrida con unidades de alta velocidad y alta capacidad, todo gestionado desde un único sistema.
- Equilibrio entre coste y rendimiento: con SSD, HDD y organización automatizada por niveles, mantiene precios competitivos sin sacrificar el rendimiento.
"Las empresas actuales se enfrentan a un crecimiento explosivo de datos, en particular de archivos que pueden saturar los sistemas de almacenamiento tradicionales. Esta implementación gubernamental es un claro ejemplo de cómo el GS 4090 aborda este desafío. Nuestra línea EonStor GS de alta densidad también incluye los modelos GS 5090 de ultraalto rendimiento y el potente GS 3090, que ofrecen hasta 2 PB de capacidad bruta, protección de datos y una gestión optimizada", afirmó Frank Lee, director sénior de Planificación de Productos de Infortrend Technology.
