La solución Ambient Experience de Philips ayuda a reducir la ansiedad del paciente

· La nueva solución para salas de intervención ofrece a los pacientes una experiencia multisensorial confortable mientras el personal les prepara para su procedimiento

· La combinación de Ambient Experience con la pantalla FlexVision Pro tiene como objetivo ayudar a aumentar la comodidad del paciente y mejorar los workflows de los procedimientos intervencionistas, los resultados clínicos y la productividad

Ámsterdam (Países Bajos), 30 de marzo de 2022 - Royal Philips, líder mundial en tecnología de la salud, ha anunciado hoy la disponibilidad comercial de la nueva solución de la compañía para salas de intervención, Ambient Experience con pantalla FlexVision Pro, que se presentará en la 71ª Sesión Científica y Exposición Anual del Colegio Americano de Cardiología (ACC 2022).

Conectada al sistema de terapia guiada por imágenes Azurion de Philips, Ambient Experience utiliza la amplia pantalla del sistema, antes de que la pantalla se utilice para la intervención real, para ofrecer a los pacientes una experiencia multisensorial tranquilizadora mientras el personal los prepara para su procedimiento. También permite a los pacientes y a los miembros del equipo de intervención adaptar la iluminación y el sonido ambiental de la sala para contribuir a la sensación de calma, especialmente durante las fases de entrada y preparación del paciente.

Con el objetivo de reducir la ansiedad de los pacientes durante estas actuaciones, Ambient Experience, que aprovecha la pantalla FlexVision Pro, tiene el potencial de mejorar la experiencia de los pacientes y del personal, influir positivamente en los resultados clínicos y mejorar los workflows y la productividad.

La ansiedad de los pacientes que se someten a un tratamiento mínimamente invasivo guiado por imágenes suele alcanzar su punto máximo inmediatamente antes de que se realice el procedimiento. Por ello, en las salas de intervención se suelen utilizar fármacos sedantes y anestesia general para garantizar que los pacientes permanezcan quietos durante los procedimientos. Al mitigar la atmósfera clínica asociada a las salas de intervención típicas mediante la introducción de elementos que distraigan a los pacientes, Philips Ambient Experience pretende reducir su ansiedad hasta un nivel en el que los intervencionistas puedan operar de forma más productiva y eficiente. Por ejemplo, la solución de Philips puede reducir el tiempo total del procedimiento y, en algunos casos, reducir el coste de los efectos secundarios asociados a la sedación del paciente o a la anestesia general [1].

"Uno de los factores que influyeron en nuestra decisión de utilizar la solución de Philips es que, además de mejorar la experiencia del paciente, se ha demostrado que se puede utilizar menos anestesia en algunos casos debido a la capacidad de relajación y distracción de Ambient Experience", señala Victor Hall, vicepresidente del Instituto Cardiovascular de Baptist Health Care en Pensacola (Florida, EE.UU.).

"Los procedimientos intervencionistas pueden ser un reto para los pacientes, especialmente para aquellos que están ansiosos debido a la intervención y al posible resultado", explica Werner Satter, responsable de Ambient Experience en Philips. "Con la incorporación de Ambient Experience conectada a la pantalla FlexVision Pro, que forma parte de nuestro sistema Azurion de terapia guiada por imágenes, estamos mirando más allá del equipo médico para abordar la atmósfera y el estado de ánimo de la sala, proporcionando una relajación activa para los pacientes y el personal".

Además de la biblioteca de temas pregrabados del sistema, Ambient Experience también se puede conectar a dispositivos multimedia como teléfonos móviles y tabletas, añadiendo un potente elemento de interactividad y elección para que los pacientes y el personal puedan disfrutar de una experiencia aún más personalizada. El control con un solo toque permite al personal de la sala de intervención cambiar entre los preajustes personalizados y los ajustes óptimos de iluminación y audio para cada fase del procedimiento.

Ambient Experience aplica la innovación centrada en el ser humano y basada en la evidencia científica y el design thinking para ofrecer a los pacientes y al personal médico una experiencia atractiva y agradable, al tiempo que aumenta la eficiencia de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos y genera confianza en los servicios y la reputación de los centros sanitarios.

La reducción de la ansiedad de los pacientes contribuye a mejorar su experiencia y la del personal médico en el procedimiento y además consigue mejores resultados clínicos. Al mismo tiempo, el aumento de la eficiencia conlleva una reducción de costes de la atención médica y ayuda a los proveedores de atención sanitaria a cumplir los cuatro aspectos del Cuádruple Objetivo de Philips.

Ambient Experience tiene una amplia gama de áreas de aplicación en el sector sanitario. En el departamento de radiología del Hospital Infantil Noah's Ark de Cardiff (Reino Unido), donde se ofrece una experiencia interactiva e inmersiva a los niños desde el momento en el que llegan al centro, una encuesta sobre satisfacción de los pacientes demostró que la solución Ambient Experience de Philips obtuvo una alta puntuación [2].

[1] A fresh perspective from the interventional suite - research paper, Philips 2021.[2] Los resultados de estudios de casos no son indicativos de posibles resultados en otros casos, que pueden variar.

