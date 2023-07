La solución de energía de 1500 V CC de BENY potencia la estación de energía solar FV más grande del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

- La solución de transmisión y distribución de energía de 1500 V CC de BENY potencia la estación de energía solar fotovoltaica más grande del mundo

WENZHOU, China, 26 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- La estación de energía solar fotovoltaica de 7 GW más grande del mundo en los tramos superiores del río Amarillo de la provincia de Qinghai, invertida por China National Energy Investment Group, logró recientemente una conexión exitosa a la red. BENY brindó soluciones de transmisión avanzadas para este colosal grupo de estaciones de energía solar, mostrando su resistencia frente a condiciones climáticas severas. Como partidario clave de la estación de energía solar más grande del mundo, BENY ha contribuido significativamente al avance de la industria de la energía limpia.

En el contexto de la creciente demanda mundial de energía renovable, la generación de energía fotovoltaica (FV) ha ganado una atención significativa. Como proveedor líder de soluciones de energía, BENY se compromete a brindar soluciones fiables y de vanguardia. Los grupos de Power Station en Qinghai son un testimonio de este compromiso. A pesar de enfrentar desafíos como altitudes superiores a los 4.000 m y fluctuaciones extremas de temperatura, la solución de transmisión de BENY demostró un rendimiento excepcional. Desempeñó un papel crucial para garantizar la operación y el mantenimiento estables de la central eléctrica.

La solución de transmisión de BENY está equipada con materiales de primera calidad y tecnología de punta, lo que garantiza un funcionamiento estable incluso en entornos hostiles. Cuenta con múltiples medidas de protección, contrarrestando de manera efectiva la baja presión del aire y la radiación intensa en regiones de gran altitud, al tiempo que mantiene la estabilidad en medio de las fluctuaciones de temperatura y humedad. Además, la solución cuenta con capacidad de detección de corriente, lo que facilita las pruebas de línea después de la instalación.

La colaboración entre BENY y Huanghe Hydropower Development Co., Ltd. en la renovación de centrales eléctricas fotovoltaicas destaca el inmenso potencial de la energía fotovoltaica para promover el desarrollo verde y la armonía ecológica. El proyecto no solo mejora la producción de energía, sino que también establece un modelo para la coexistencia a través de la integración de las centrales eléctricas fotovoltaicas con la gobernanza ecológica. Al demostrar un uso multifuncional de la tierra, sienta un precedente para construir una civilización ecológica de meseta. Además, brinda experiencia y orientación invaluables, fomentando el progreso nacional en el desarrollo de energía verde y la administración ecológica.

La dedicación de BENY para promover soluciones de vanguardia y promover fuentes de energía más limpias y ecológicas continúa. A través de su asociación con Huanghe Hydropower Development Co., Ltd., BENY marca otro hito en la búsqueda de soluciones sostenibles y ecológicas. La exitosa integración de la agricultura y la tecnología fotovoltaica en la renovación de las centrales eléctricas fotovoltaicas de Qinghai ejemplifica el potencial de innovación y coexistencia armoniosa con el entorno natural.

De cara al futuro, BENY sigue dedicada a dar forma al futuro del desarrollo de la energía verde, con una visión compartida de promover la energía renovable y preservar el equilibrio ecológico, uniéndose a sus socios para construir un mundo más limpio y resistente para todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2161736/image_5027850_2699833.jpg

