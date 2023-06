La solución híbrida "Pick-and-Sort" de Geek+ agiliza el procesamiento de pedidos para NEXT

Geek+ hybrid "Pick-and-Sort" solution streamlines order processing for UK retail giant NEXT

Geek+ hybrid "Pick-and-Sort" solution streamlines order processing for UK retail giant NEXT - GEEK+/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- La solución híbrida "Pick-and-Sort" de Geek+ agiliza el procesamiento de pedidos para el gigante minorista del Reino Unido NEXT

- Más de 250 robots de picking y sorting de Geek+ se han integrado juntos

- La solución de Geek+ procesa 16.000 unidades al día para el negocio e-commerce de NEXT y 540 tiendas físicas en Gran Bretaña e Irlanda del Norte

- Los clientes de NEXT en 83 países de todo el mundo se benefician de la solución de Geek+ con un tiempo límite de pedido ampliado (de las 18:00 a las 22:00 horas).

Madrid, España, 24 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Geek+, el líder mundial en robots móviles para logística, y NEXT, la multinacional británica minorista de ropa, calzado y productos para el hogar, han anunciado el éxito de su colaboración de automatización en el centro logístico de Dearne Valley Pallet de NEXT. En 45.000 m2 de espacio de almacén, 250 robots Geek+ se encargan de los procesos de selección de mercancías y clasificación de pedidos para las operaciones e-commerce de NEXT.

Ante la alta demanda en la volátil industria de la moda, NEXT decidió optimizar los procesos y escalar de manera eficiente sus operaciones para cumplir con los nuevos requisitos de los clientes. NEXT seleccionó a Geek+ como su socio de automatización de almacenes robóticos, lo que ha resultado en un éxito el desarrollo en conjunto de una solución híbrida de "Pick-and-Sort (recolección y clasificación)".

Liam Jenkinson, responsable del centro en NEXT, dijo: "La flexibilidad que ofrece Geek+ es fundamental para nuestras operaciones, y la integración entre nuestro Sistema de Gestión de Almacenes y el Sistema de Gestión de Robots de Geek+ es perfecta. Planeamos replicar el éxito de este proyecto en el almacén a medida que nuestro negocio se siga expandiendo"

El proceso comienza con los robots P800 de Geek+ recogiendo los palés de la zona de traslado hacia la de almacenamiento para realizar la operación de picking. Una vez que la orden de recogida se inicia, el robot transporta la estantería a una zona de trabajo multifuncional que se utiliza, tanto para recolección como la clasificación. De esta manera, cuando se finaliza la recogida, el operador deposita el artículo sobre el robot de clasificación S20T. Éste, al instante, trasladará el artículo a la zona de depósito designada que, a su vez, lo dirigirá a la planta inferior para el embalaje. La flexibilidad de la solución de Geek+ permite a NEXT manejar una amplia variedad de productos de diferentes tamaños, pesos y prioridad.

Con esta solución, NEXT puede procesar 16.000 unidades por día, el doble de eficiencia que la selección manual, según la empresa.

Brian Lee, director de la región EMEA de Geek+, dijo: "Estamos orgullosos de proporcionar al almacén de NEXT nuestras soluciones inteligentes de automatización de almacenes. Estamos ansiosos por replicarlas en más almacenes en el Reino Unido, Europa y en todo el mundo".

La solución escalable de Geek+ permitió a NEXT manejar un volumen récord la última temporada de Navidad sin mano de obra adicional y ampliar la hora límite de las 18:00a las 22:00 horassin dejar de cumplir su promesa de entrega al día siguiente. Para satisfacer su creciente demanda, NEXT presentó 50 robots S20T adicionales a principios de este año.

Visite el contenido original para descarga multimedia

Contacto para Medios

Geek+ EMEA Communications christian.borrmann@geekplus.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2083122/Geek_Hybrid_NEXT.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-solucion-hibrida-pick-and-sort-de-geek-agiliza-el-procesamiento-de-pedidos-para-next-301833697.html