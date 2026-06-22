La solución de movilidad inteligente y ecológica Geely Farizon debuta en la Expo de Hong Kong 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 18 de junio de 2026, la Exposición Internacional de Automoción y Cadena de Suministro (Hong Kong) dio comienzo oficialmente en AsiaWorld-Expo, Hong Kong. Como líder mundial en vehículos comerciales de nueva energía, Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon) regresó por segundo año consecutivo con una completa gama de productos que incluye la hoja de ruta tecnológica "metanol eléctrico + eléctrico puro". Los productos presentados abarcan una amplia variedad de aplicaciones, como transporte público, logística urbana, vehículos autónomos, transbordadores, generación de energía de emergencia y más. La exposición demostró una solución integral de ecosistema de movilidad inteligente y sostenible, basada en la integración transporte-energía, dedicada a apoyar plenamente a Hong Kong en el logro de su objetivo de neutralidad de carbono para 2050.

La gama de Farizon incluye el REV SV de metanol, el camión REV Homtruck de metanol, el camión ligero REV de metanol, el Robotaxi, el REV U12M de metanol, autobuses eléctricos de dos pisos adaptados a Hong Kong, además de vehículos de energía móvil Visionol, generadores de metanol y motores marinos. El autobús de dos pisos a medida debuta en Hong Kong. Su diseño exterior e interior están pensados para el transporte local y el turismo, convirtiéndose en un nuevo referente de la movilidad urbana. El autobús de metanol U12M ha obtenido una exención de emisiones del Departamento de Protección Ambiental de Hong Kong y entrará en operación comercial en agosto. Esto valida que los vehículos eléctricos de metanol de Farizon cumplen con las estrictas regulaciones ambientales de Hong Kong y sienta las bases para la implementación global de la tecnología del metanol.

En la jornada inaugural de la Expo, Geely Holding Group organizó el evento "Ciudad Verde, Ciudad Inteligente: Lanzamiento del Ecosistema de Tecnología de Movilidad Inteligente y Energía Verde de Geely", donde Geely Farizon selló una alianza estratégica con CaoCao. Ambas compañías planean desplegar 100 000 unidades del Farizon Robovan para 2030 con el fin de construir ciudades inteligentes y sostenibles. Respaldadas por la estrategia One Geely, las dos empresas combinarán sus fortalezas en I+D, fabricación, operación y recursos del ecosistema para acelerar la producción en masa del Robovan y construir una red logística inteligente impulsada por IA.

Como metrópolis internacional, Hong Kong se ha propuesto activamente alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Sin embargo, la alta densidad de población, la escasez de terreno y la limitada disponibilidad de recursos energéticos dificultan la construcción de infraestructuras como estaciones de recarga. Por lo tanto, la transición hacia un transporte más sostenible en Hong Kong debe adaptarse a las condiciones locales y ser viable comercialmente.

Basándose en los muchos años de experiencia práctica de Geely en el mercado de Hong Kong, la hoja de ruta tecnológica de Geely Farizon, que combina la propulsión eléctrica con la de metanol, se ajusta con precisión a las ventajas urbanas y las necesidades de desarrollo de Hong Kong.

Como marca líder en vehículos comerciales de nueva energía, Geely Farizon ha establecido una red global de ventas y servicio que abarca 64 países y regiones. En el primer trimestre de este año, ocupó el primer lugar en el sector de exportación de vehículos comerciales de nueva energía de China. Hong Kong es el mercado principal con la gama de productos más completa para Geely Farizon. Varios vehículos de nueva energía ya se han puesto en funcionamiento en diversos sectores de Hong Kong. Entre ellos, el Farizon SV se ha entregado por lotes a la flota de taxis Big Bee de Hong Kong. Gracias a sus ventajas de cero emisiones, bajo nivel de ruido, gran potencia y cabina espaciosa, ha recibido excelentes comentarios tanto de conductores como de pasajeros.

De cara al futuro, desde los transbordadores eléctricos de metanol que cruzan el puerto de Victoria hasta los taxis Farizon SV que circulan por las calles de Hong Kong, desde los autobuses eléctricos de metanol que dan soporte al transporte público hasta la serie Robo que impulsa la movilidad autónoma integral, Geely Farizon desplegará su solución integral de ecosistema de movilidad inteligente y ecológica para ayudar a Hong Kong a alcanzar su objetivo de neutralidad de carbono para 2050 a tiempo. Además, exportará el modelo probado de Hong Kong a nivel mundial, llevando las innovaciones energéticas de China a todo el mundo.

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