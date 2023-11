LA SOLUCIÓN DE REALIDAD AUMENTADA DE HONEYWELL PREPARA EL TERRENO PARA UNAS COMPRAS NAVIDEÑAS SIN ESFUERZO

Honeywell Sensing and Productivity Solutions logo

CHARLOTTE, N.C., 28 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Con la temporada alta de compras a la vuelta de la esquina, las soluciones que mejoran la experiencia del cliente y ayudan a acelerar sus decisiones son cada vez más críticas. Para optimizar las operaciones y la eficiencia de los comercios minoristas, Honeywell (Nasdaq: HON) ha anunciado hoy la última versión de su potente software de descodificación de códigos de barras SwiftDecoder™ , diseñado para facilitar las compras y ayudar a garantizar una experiencia minorista fluida.

Utilizado por empresas de todo el mundo para escanear millones de códigos de barras cada día, SwiftDecoder transforma los dispositivos con cámara en eficientes escáneres de códigos de barras, ofreciendo una captura de datos rápida y precisa. En el caso de los minoristas, integra a la perfección los complementos de realidad aumentada del software en las aplicaciones dirigidas tanto a los empleados de la tienda como a los clientes. Esta integración aumenta la productividad al permitir el escaneado de etiquetas de estanterías y la superposición visual de gráficos e información en la pantalla. Esto es beneficioso para los empleados que gestionan el inventario y garantizan la precisión de las etiquetas de precios, así como para los clientes que buscan detalles promocionales y nutricionales, lo que ayuda a ofrecer una experiencia de compra sin fricciones.

"SwiftDecoder permite a los minoristas crear aplicaciones innovadoras que revolucionan la experiencia del cliente", afirmó David Barker, presidente de Honeywell Productivity Solutions and Services. "Las cajas rápidas y sin fricciones no sólo aumentan la satisfacción del cliente, sino que también mejoran la eficiencia operativa, lo que permite a las empresas adoptar una experiencia de compra con visión de futuro. Con la tecnología de Honeywell, tanto los empleados como los clientes reciben información precisa y en tiempo real sobre los productos, lo que se traduce en interacciones de mayor calidad con los clientes. Esta convergencia de la tecnología y la capacitación de los consumidores está ayudando a remodelar el panorama minorista, prometiendo un futuro en el que las compras sin fricciones, eficientes y cómodas sean la nueva norma".

A medida que se acerca la temporada alta de compras, las soluciones que mejoren la experiencia del cliente y agilicen las decisiones de los compradores serán fundamentales. Con opciones de compra como "click and collect" y opciones innovadoras como "Shop and Go" -donde los consumidores pueden completar sus compras en la tienda sin interactuar con un asociado- la adopción de SwiftDecoder presenta una oportunidad para crear experiencias de compra únicas que harán que los consumidores vuelvan a por más. La empresa de investigación Gartner informó de que la experiencia del cliente influye en el 66% de la fidelidad, superando al precio y la marca combinados, y el 94% de los consumidores son más propensos a realizar futuras compras con una experiencia positiva.

La reducción de los tiempos de espera en caja permite atender a más clientes en menos tiempo, lo que a su vez puede aumentar el potencial de ventas de la tienda. Esta tecnología también puede facilitar una mejor gestión del inventario al proporcionar datos en tiempo real sobre la popularidad y disponibilidad de los productos, lo que ayuda a las empresas a tomar decisiones más informadas sobre las existencias.

Los avanzados algoritmos de procesamiento de imágenes de SwiftDecoder pueden utilizarse en muchos dispositivos diferentes, como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, escáneres portátiles, drones y quioscos para diversas aplicaciones de venta al por menor y logística.

Honeywell es pionera en el sector del escaneado de códigos de barras. Desde la invención del código de barras más utilizado en el comercio minorista, la fabricación y la atención sanitaria (Código 39), hasta la invención del código de barras utilizado para facturar los pasajeros en vuelos de líneas aéreas y viajes en tren (Aztec 2D), la empresa ayuda a las organizaciones a crear eficiencias, aumentar la productividad y mejorar la satisfacción del cliente. La empresa sigue colaborando con empresas de todo el mundo para ofrecer nuevas tecnologías que ayuden a transformar procesos empresariales fundamentales. Para obtener más información sobre las soluciones de Honeywell para el comercio minorista, visite sps.honeywell.com .

Honeywell es una empresa operativa integrada que presta servicio a una amplia gama de sectores y zonas geográficas de todo el mundo. Nuestro negocio está alineado con tres potentes megatendencias -la automatización, el futuro de la aviación y la transición energética- respaldadas por nuestro sistema operativo Honeywell Accelerator y la plataforma de software integrada Honeywell Connected Enterprise. Como socio de confianza, ayudamos a las organizaciones a resolver los retos más difíciles y complejos del mundo, proporcionando soluciones prácticas e innovaciones que ayudan a hacer un mundo más inteligente, seguro y sostenible. Para más noticias e información sobre Honeywell, visite www.honeywell.com/newsroom.

