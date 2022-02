Soluciones de la cartera de sistemas de TI totales de Supermicro

Edge to Cloud Systems Optimized for 5G Workloads

-La cartera de sistemas de TI totales de Supermicro ofrece soluciones líderes en la industria, sin fisuras, de borde a nube, para los crecientes mercados de 5G y de borde inteligente

Nuevos sistemas que soportan la computación, la inferencia de IA, el streaming de alta velocidad y la baja latencia demostrados en el MWC 2022, incluyendo aplicaciones de RA/RV y Lidar

BARCELONA, España, 28 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en computación de alto rendimiento, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, demostrará las últimas tecnologías, diseñadas específicamente para las redes 5G y la computación Edge en los despliegues de Telco e IoT en el MWC 2022. Los expertos de Supermicro mostrarán una amplia gama de productos y demostraciones que responden a las exigentes necesidades de los operadores de todo el mundo.

El procesamiento de datos Edge, que es complejo desde el punto de vista computacional, se está convirtiendo en un requisito para los sistemas modernos de Edge a nube. Mover la computación más cerca de donde se generan los datos aumenta la capacidad de respuesta, disminuye las latencias y reduce el tráfico de red al centro de datos. La cartera de productos Edge, IoT y 5G de Supermicro, que incluye las opciones de cumplimiento nivel 3 de NEBS, alimentación AC/DC, E/S frontal, servidores de poca profundidad, servidores de uno y varios nodos y carcasas resistentes IP65, ofrece a los clientes soluciones optimizadas de un único proveedor de confianza. Junto con la ventaja de tiempo de comercialización líder en la industria de Supermicro, los clientes pueden abordar rápidamente sus requisitos de carga de trabajo Edge.

"Con nuestro enfoque de soluciones de TI totales, Supermicro está creando soluciones innovadoras que abordan las necesidades de los operadores de Telco y 5G en todo el mundo", dijo Charles Liang, presidente, y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra amplia gama de productos, junto con nuestros socios, ofrecen un valor sin precedentes para las aplicaciones que requieren tiempos de respuesta rápidos y una amplia conectividad. Nuestro enfoque en la creación de sistemas con la última tecnología de Intel, AMD y NVIDIA nos permite ofrecer soluciones que se adaptan exactamente a las nuevas cargas de trabajo."

Supermicro en el MWC:

En el pabellón 5, stand 5D66, Supermicro demostrará soluciones en una amplia gama de servidores que abordan aplicaciones que van desde el Edge hasta el Datacenter. Los Supermicro SYS-E100 y SYS-E302 se mostrarán como servidores Edge compactos para entornos de bajo consumo. Utilizando el nuevo procesador Intel Xeon-D, los servidores SYS-E300 y SYS-510D también se mostrarán en el stand de Supermicro. Además, los sistemas basados en el procesador Intel Xeon Scalable de 3ª generación, optimizados para computación Edge, se alojarán en los servidores SYS-E403, SYS-210SE, SYS-220HE y SYS-210P.

Con más recursos de computación moviéndose hacia Edge, Supermicro ha demostrado soluciones que ofrecen la alta densidad y la baja latencia necesarias para la computación de borde de acceso múltiple 5G (MEC) y las aplicaciones en la nube. Una serie de configuraciones de producto pueden abordar estas cargas de trabajo, incluyendo el SuperBlade® de 4U/6U/8U y el MicroBlade® de 3U/6U, compatibles con los procesadores Intel Xeon SP, Intel Xeon-D e Intel Xeon-E de tercera generación.

Los sistemas optimizados para la nube que se mostrarán en el stand de Supermicro incluyen el nuevo X12 GrandTwintm, que utiliza un único procesador Intel Xeon Scalable de tercera generación para cada uno de sus nodos, el Supermicro SuperBlade, el Supermicro MicroBlade y un servidor Supermicro Ultra de montaje en rack. Además, también se expondrán nuevas placas base Supermicro para hacer frente a muchos requisitos de vanguardia en tiempo real.

Supermicro está trabajando con varias empresas para mostrar las últimas innovaciones:

Ouster demostrará una amplia gama de soluciones, incluido el análisis del tráfico en directo mediante tecnologías Lidar.

demostrará una amplia gama de soluciones, incluido el análisis del tráfico en directo mediante tecnologías Lidar. En el stand se ubicará un centro SmartPoint.io que ofrecerá demostraciones en directo de IA de visión por ordenador, comunicaciones 5G y múltiples pantallas táctiles interactivas.

que ofrecerá demostraciones en directo de IA de visión por ordenador, comunicaciones 5G y múltiples pantallas táctiles interactivas. VSBLTY mostrará su software de IA en el borde para la personalización, la seguridad y el análisis.

mostrará su software de IA en el borde para la personalización, la seguridad y el análisis. Taqtile ofrecerá una demostración interactiva de realidad aumentada para la robótica, formación in situ y muchos ejemplos de tecnologías de RA/RV. Las tecnologías de la Industria 4.0 se beneficiarán de las tecnologías inalámbricas 5G, y se mostrará una demostración con servidores Intel, NVIDIA, NetApp y Supermicro.

Acerca de Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder global en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y conmutadores, software y servicios, a la vez que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de gran volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración sin aire o refrigeración líquida).

