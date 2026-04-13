Las soluciones de datos empresariales e IA de OpenText estarán disponibles en AWS European Sovereign Cloud

(Información remitida por la empresa firmante)

OpenText ofrecerá a sus clientes una arquitectura de nube soberana híbrida que proporciona soporte a las organizaciones reguladas de la Unión Europea con plataformas de datos seguras y preparadas para la IA, complementando lo que está disponible actualmente en Norteamérica.

WATERLOO, ON, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- OpenText™ (NASDAQ/TSX: OTEX), un líder mundial en gestión segura de información para IA, anunció hoy que pondrá a disposición varias de sus soluciones líderes mundiales de datos empresariales e IA en AWS European Sovereign Cloud, una nueva nube independiente para Europa.

Al ofrecer su solución de nube soberana híbrida a través de AWS European Sovereign Cloud, OpenText, con sede en Canadá, amplía su capacidad para proporcionar una nube soberana híbrida en Europa, brindando a sus clientes la flexibilidad de aprovechar las capacidades de la nube de AWS, manteniendo al mismo tiempo los datos confidenciales y la gobernanza firmemente anclados dentro de las fronteras europeas.

OpenText™ Content Management, OpenText™ Documentum Content Management, OpenText™ Core Application Security y OpenText™ Core Service Management estarán disponibles en la AWS European Sovereign Cloud, lo que permitirá dar soporte a la creciente base de clientes europeos de OpenText. Las soluciones de OpenText ofrecen una gestión de contenido estructurada y segura, preparando los datos para el análisis y la automatización basados en IA que aceleran la toma de decisiones basada en datos; al tiempo que proporcionan a los clientes la misma seguridad, disponibilidad y rendimiento que esperan de AWS. Esto permite a los clientes de OpenText cumplir con los estrictos requisitos de autonomía operativa y residencia de datos dentro de la Unión Europea (UE).

"OpenText ha dedicado años a desarrollar soluciones de contenido seguras y confiables para las industrias y regiones más reguladas del mundo, incluyendo implementaciones autorizadas por FedRAMP, evaluadas por IRAP y alineadas con Protected B", dijo Shannon Bell, directora Digital y directora de Información de OpenText. "Poner nuestra solución a disposición en la AWS European Sovereign Cloud aporta esa experiencia a una nube soberana diseñada específicamente para la Unión Europea. Junto con AWS, brindamos a los clientes la confianza para innovar a gran escala sin comprometer el control."

La AWS European Sovereign Cloud es una nube soberana completa, operada de forma independiente y respaldada por sólidos controles técnicos, garantías soberanas y protecciones legales diseñadas para satisfacer las necesidades de los gobiernos y las empresas europeas. La infraestructura de AWS European Sovereign Cloud se encuentra completamente dentro de la UE y opera de forma independiente de las regiones existentes. Los clientes que utilicen AWS European Sovereign Cloud se beneficiarán de todo el potencial de AWS, incluyendo la misma cartera de servicios, seguridad, disponibilidad, rendimiento, arquitectura familiar, API e innovaciones como AWS Nitro System.

Los clientes pueden comenzar a planificar su transición a AWS European Sovereign Cloud hoy mismo.

Acerca de OpenText OpenText™ es líder mundial en gestión de datos para IA empresarial, ayudando a las organizaciones a proteger, gobernar y activar sus datos con confianza. Nuestras tecnologías transforman los datos en información contextualizada para formar la base de conocimiento de la IA empresarial. Obtenga más información en www.opentext.com.

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