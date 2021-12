- Soluciones "finalmente" fáciles de usar y sin metilcelulosa para sustitutos de la carne que utilizan fibra cítrica Citri-Fi®

RIVER FALLS, Wis., 13 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Fiberstar, Inc., líder en fibras cítricas de alto rendimiento, lanza nuevas soluciones sin metilcelulosa para crear sustitutos de la carne de etiqueta limpia. "Este lanzamiento llega en un momento en que los fabricantes de alimentos están luchando por encontrar formas de mejorar la textura de los sustitutos de la carne además del etiquetado de los alimentos", explicó el director general y consejero delegado, John Haen. "Muchas opciones de etiqueta limpia en el mercado tienen sus inconvenientes que van desde la complejidad de la fabricación hasta la aceptación del consumidor". Debido a esto, Fiberstar ha lanzado su fibra cítrica texturizante Citri-Fi® TX20 de próxima generación que se puede usar con proteínas vegetales específicas como la patata y/o canola para producir análogos de carne sin metilcelulosa.

Caja de herramientas de formulación de etiquetas limpias para alternativas a la carne

Desde el auge de las plantas, las empresas han estado buscando alternativas para la metilcelulosa. Al mismo tiempo, el mercado se da cuenta de que no hay sustitución uno a uno. Como resultado, Fiberstar ha creado una caja de herramientas de soluciones sin metilcelulosa para alternativas a la carne que satisface una variedad de requisitos de productos. El nuevo Citri-Fi TX20, que proporciona firmeza, poder espesante y textura similar a la carne, es un instrumento clave en esta caja de herramientas. "Atendemos a una variedad de clientes que van desde aquellos que necesitan opciones sin alérgenos hasta aquellos que intentan crear productos más saludables sin coco o grasa de palma", destacó Haen. "Estas proteínas vegetales funcionan sinérgicamente con Citri-Fi para crear la textura similar a la carne, la suculencia y el picante que esperan los clientes".

Además, en esta caja de herramientas se encuentra la línea estándar de fibra cítrica Citri-Fi 100 que une el agua y la emulsiona para crear una textura jugosa. Cuando se usan en estas nuevas soluciones sin metilcelulosa, proporciona un nivel de beneficios adicionales que incluyen estabilidad al calor y a la congelación/descongelación. Los productos Citri-Fi se obtienen de forma sostenible a partir de cítricos. El proceso, que está libre de modificaciones químicas, produce un producto con alto contenido de fibra que contiene cantidades iguales de fibra soluble e insoluble, lo que le confiere una funcionalidad superior en comparación con otras fibras vegetales similares en el mercado.

Beneficios adicionales de la fibra cítrica

Las nuevas soluciones sin metilcelulosa de Fiberstar tienen etiqueta limpia y no tienen número E. Las opciones de etiquetado incluyen fibra de cítricos, pulpa de cítricos seca o harina de cítricos. Citri-Fi es libre de alérgenos, sin gluten y certificadas Non-GMO Project.

"La I+D seguirá siendo pionera en nuevas soluciones de etiquetas limpias utilizando nuestra tecnología de fibra cítrica", afirmó el doctor Brock Lundberg, Ph.D., director general de I+D y aplicaciones alimentarias. "Nuestra experiencia de muchos años y nuestro ágil equipo técnico acortan el tiempo de comercialización de nuestros clientes, lo que nos distingue de los demás en la industria".

Acerca de Fiberstar, Inc.: Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.comes una empresa de biotecnología innovadora de propiedad privada centrada en mejorar el rendimiento de los alimentos mediante la fabricación y comercialización de ingredientes alimentarios de origen vegetal con valor agregado. Su marca más grande, Citri-Fi®, es una fibra cítrica natural de alto rendimiento producida de forma sostenible a partir de frutas cítricas. El proceso físico, que está libre de modificaciones químicas, crea propiedades de alta retención de agua y emulsificación limpia que benefician a la carne, los lácteos, la panadería, los aderezos, las salsas, los alimentos congelados, las bebidas, los alimentos para mascotas, las alternativas a los lácteos y los sustitutos de la carne. Citri-Fi es GRAS, no alergénico, no certificado por OGM Project y no tiene número E. Con sede central sita en River Falls, Wisconsin y fabricación en sus instalaciones en Florida y Wisconsin, Fiberstar comercializa productos a nivel mundial en más de 65 países.

