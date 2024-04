4 soluciones para garantizar la movilidad sostenible en Asistencia en Carretera

(Información remitida por la empresa firmante)

Allianz Partners España apuesta por la reparación in situ, la asistencia telefónica, la reparación de vehículos híbridos y eléctricos y los vehículos de sustitución eléctricos para reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera

Madrid, 4 de abril de 2024.- El transporte representa una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, siendo el transporte en carretera responsable del 12% del total. La búsqueda de la movilidad sostenible ya no es una opción, sino una obligación y uno de los principales objetivos del sector. También en los Seguros y la Asistencia, donde es clave fomentar soluciones que ofrezcan alternativas a las tradicionales y reduzcan el impacto en el medio ambiente.



La primera, la reparación in situ. Esta solución cumple dos de los objetivos fundamentales para la Asistencia en Carretera, como son la reducción de emisiones de dióxido de carbono y la continuidad del viaje de los ocupantes del vehículo averiado. La reparación in situ permite a los proveedores solucionar el siniestro en el lugar del accidente sin necesidad de remolcar el vehículo al taller. Por tanto, los kilómetros recorridos se reducen de media a más de la mitad: de 36 kilómetros cuando hay que trasladar el coche al taller, a 14 kilómetros cuando la grúa solo tiene que desplazarse para ir y volver al lugar del accidente.



Este ahorro de los kilómetros recorridos supone una reducción de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Aproximadamente se calcula que se lanzan un 60% menos de emisiones al año gracias a la reparación in situ.



Otra solución es la asistencia por teléfono a través del phonefix. Los proveedores y técnicos se encargan de ofrecer la asistencia en remoto gracias a un diagnóstico en el momento y la solución de la avería a distancia. Así se consiguen evitar los desplazamientos de las grúas para los siniestros más sencillos y el conductor puede continuar su marcha.



Además, el sector de la Asistencia en Carretera tiene que estar preparado para atender las necesidades de los vehículos híbridos y eléctricos. El servicio más demandado en estos casos es la geolocalización de la estación de carga más cercana, así como la Asistencia de un servicio de recarga de batería in situ o un remolque a la estación más cercana.



Por último, es fundamental contar con una flota de vehículos de sustitución eléctricos que garanticen la continuidad del viaje sostenible. De esta manera, si el cliente lo desea, podrá contar con un vehículo de sustitución ECO y alargar la cadena de cero emisiones.



Cristina Rosado, Responsable Comercial de Movilidad de Allianz Partners España, señala que "nuestro compromiso es seguir fortaleciendo estas soluciones para fomentar una movilidad sostenible que se adapte a las demandas de los consumidores. Por ejemplo, en la reparación in situ, el objetivo es que el número de asistencias crezca un 5%. Está claro que se acercan tiempos de cambio y adaptación, sujetos a una larga lista de directrices y sanciones. El sector debe estar a la altura de estos desafíos, al igual que los profesionales que trabajamos en él".







