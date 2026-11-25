(Información remitida por la empresa firmante)

- SC Solar en RE+ 2026: Soluciones integrales de automatización de módulos fotovoltaicos multitecnología captan la atención mundial

Incluyendo tecnologías TOPCon, XBC, HJT y de silicio en tándem de perovskita; más de 1.000 líneas de módulos automatizadas entregadas a nivel mundial, más de 40 en Norteamérica

LAS VEGAS, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- RE+ 2026 se celebró en el Centro de Convenciones de Las Vegas del 17 al 19 de noviembre. Impulsada por medio de la política IRA de Estados Unidos, que fomenta la expansión de la capacidad fotovoltaica nacional dentro del marco de hojas de ruta de tecnología celular diversificadas, SC Solar llevó a cabo la presentación de soluciones de automatización llave en mano para módulos de alta eficiencia, incluyendo TOPCon multicorte, BC, HJT y tándem de perovskita-silicio. El equipo mantuvo reuniones de negocios presenciales junto a fabricantes globales sobre planificación de fábricas, configuración de equipos, adaptación de procesos y optimización de líneas de producción.

El sector global de fabricación de paneles fotovoltaicos está experimentando una rápida evolución tecnológica. Las células de tipo N se están produciendo a gran escala, al mismo tiempo que las tecnologías de próxima generación, como la tecnología tándem de perovskita-silicio, continúan avanzando. Está creciendo la demanda de líneas de producción de módulos fotovoltaicos personalizadas. Estas soluciones deben ser compatibles con múltiples tecnologías de células, todo ello al mismo tiempo que se ajustan de cara a la planificación de la capacidad y a las normativas locales.

SC Solar ostenta la primera posición en el mercado segmentado de líneas de producción automatizadas de módulos fotovoltaicos. La empresa proporciona soluciones de automatización llave en mano compatibles con los procesos de células convencionales y de alta eficiencia de próxima generación, abarcando todo el flujo de trabajo, que incluye desde la producción y el embalaje de módulos hasta el almacenamiento inteligente y la carga de productos terminados, lo que permite una fabricación inteligente integral.

La presencia de SC Solar dentro del sector abarca 32 países y regiones de todo el mundo, contando así con una cartera de proyectos de referencia. En Norteamérica, se han entregado más de 40 líneas de módulos automatizadas a fabricantes locales líderes, compatibles con las tecnologías TOPCon, XBC, HJT y de perovskita. Un almacén local de repuestos y un equipo técnico especializado y situado en Texas permiten una respuesta rápida para mantener una producción estable de cara a los clientes. En Europa, SC Solar suministra líneas de producción en masa para módulos de formato estándar, módulos de formato pequeño y módulos BIPV. La empresa ha construido la primera línea de producción automatizada de Europa destinada a los módulos fotovoltaicos flexibles integrados en vehículos para un cliente alemán y ha entregado una línea piloto de I+D en tándem de perovskita-silicio a un cliente italiano para apoyar la I+D iterativa de procesos de células de alta eficiencia de próxima generación.

SC Solar ha creado filiales en Estados Unidos, Singapur, Vietnam y Hong Kong (China), además de contar con siete centros de servicio técnico internacionales (repartidos en Estados Unidos, Italia, Turquía, India, Vietnam, Tailandia y Malasia). El equipo proporciona soporte técnico 24/7 con servicio in situ disponible en una hora en regiones clave. Cubriendo todo el ciclo de vida de las líneas de producción, los centros locales proporcionan capacitación de tipo técnica, mantenimiento, modernización de capacidad, suministro de repuestos y diagnóstico remoto, lo que ayuda a los clientes a acortar los ciclos de puesta en marcha, mejorar la OEE y reducir los costes de consumibles.

Durante la celebración de la feria, el equipo de SC Solar mantuvo conversaciones en profundidad junto a los visitantes sobre la construcción de nuevas fábricas, la modernización de líneas existentes y las estrategias de reducción de costes. Varios fabricantes pusieron en marcha conversaciones comerciales detalladas sobre nuevas líneas de producción y la modernización de las existentes. La solución de automatización compatible con múltiples tecnologías, que equilibra una puesta en marcha rápida y una estabilidad operativa a largo plazo, atrajo la atención de socios globales.

"Nuestro objetivo es simplificar al máximo la fabricación de los paneles fotovoltaicos", declaró un representante de SC Solar. "Ya sea para una nueva fábrica o para llevar a cabo la modernización de líneas de producción, personalizamos la disposición de los equipos y los parámetros del proceso según las condiciones de cada emplazamiento, en lugar de tener que implementar líneas estándar. El soporte técnico local es fundamental para que nuestros clientes internacionales logren una producción en masa estable".

Para consultas sobre soluciones integrales y personalizadas para la producción de módulos fotovoltaicos, póngase en contacto con sales@sc-solar.com o visite http://www.sc-solar.com.

Acerca de SC Solar

SC Solar proporciona soluciones integrales y automatizadas para líneas de producción de módulos fotovoltaicos. Es líder en cuota de mercado en este nicho de mercado, con proyectos implementados en 32 países y regiones. La compañía ofrece servicios integrales a clientes globales, que abarcan la planificación de la fábrica, la configuración de equipos y la optimización de la operación de la línea de producción.

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