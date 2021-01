-Informe de Arctech: Las soluciones de seguimiento solar de IA dan a la producción de energía un impulso del 7%

SHANGHAI, 29 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Arctech Solar, un proveedor líder de sistemas de seguimiento solar, racking y BIPV, ha publicado recientemente un documento titulado "The Next Generation of Artificial Intelligence Solar Tracking Solutions" en un evento de lanzamiento global online. El documento detalla las principales actualizaciones para su solución de seguimiento que puede mejorar la generación de energía de las plantas de energía solar hasta en un 7%, aumentando así los rendimientos para los propietarios e inversores de plantas de energía.

Siendo coautores Bruce Wang, responsable de tecnología de Arctech, y Mika Jovanovic, líder del equipo de tecnología solar de DNV·GL, el documento explora las soluciones de seguimiento solar impulsadas por IA que son capaces de superar el problema de las pérdidas de producción de energía sufridas por las plantas de energía solar debido a las condiciones climáticas desafiantes, la ondulación omnipresente del terreno y la inevitable variabilidad en la construcción del sitio, al tiempo que aseguran un aumento confiable en el rendimiento de energía a lo largo del ciclo de vida de las plantas eléctricas fotovoltaicas.

https://mma.prnewswire.com/media/1429404/image_830361_406024... [https://mma.prnewswire.com/media/1429404/image_830361_406024...]

Según el informe técnico, la solución de seguimiento solar de Arctech integra cuatro estrategias: la estrategia de control de seguimiento en un terreno real, la estrategia de nube basada en datos meteorológicos en tiempo real, la estrategia bifacial para módulos y rastreadores bifaciales y la estrategia de control basada en compartir parámetros con inversores.

"Los datos del informe se obtienen de la simulación y verificación de campo por Arctech Solar. El organismo de certificación de terceros, DNV·GL, ha confirmado la fiabilidad de los datos publicados, y otras organizaciones de certificación conocidas como TUV Rheinland, TUV Süd y el Centro de Certificación General de China también apoyan el informe de evaluación de DNV·GL", dijo Bruce Wang, responsable de tecnología de Arctech.

Como DNV·GL afirma en su informe de evaluación, el organismo de certificación acreditado cree que las estimaciones de Arctech Solar son consistentes con los resultados de simulación de generación de energía de DNV·GL y la experiencia previa.

Además, el libro blanco también ofrece una visión general de las soluciones técnicas de valor añadido de Arctech que incluyen un algoritmo de seguimiento de IA optimizado, robots de limpieza y un sistema de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA).

"Arctech siempre está tratando de ayudar a los clientes a alcanzar el éxito con los mejores productos y servicios de su clase", dijo Guy Rong, presidente del negocio global de Arctech. "Seguiremos centrándonos en reducir LCOE, mejorar los beneficios para los clientes y ayudarles a hacer viables proyectos económicamente inviables en el pasado, ahora a través de la innovación tecnológica. Mientras tanto, garantizaremos la seguridad del ciclo de vida y las ganancias de generación de energía para las plantas de energía solar fotovoltaica. En Arctech, creemos que el éxito del cliente es el éxito de Arctech."

Para más información y descargar el documento: https://www.arctechsolar.us/Alwhitepaper [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3052053-1&h=544122408&u=...]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1429404/image_830361_406024... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3052053-1&h=3853146280&u...]

