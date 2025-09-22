Soluciones sostenibles en suspensión neumática 4x4; Cosmocar consolida su posición en el mercado español

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de septiembre de 2025.-Cada vez más conductores buscan alternativas fiables y sostenibles para prolongar la vida útil de sus vehículos. En este contexto, los sistemas de suspensión neumática 4x4 se han convertido en una solución clave, especialmente para quienes requieren confort, estabilidad y rendimiento sin comprometer el medioambiente. Aprovechando esta tendencia, Cosmocar ha fortalecido su liderazgo en el sector español, combinando innovación, experiencia y un enfoque claramente orientado al cliente.

Con más de dos décadas de experiencia, la firma apuesta por la reaparición eficiente y respetuosa con el entorno

Cosmocar ofrece un catálogo especializado en reconstrucción y venta de suspensiones neumáticas para turismos y vehículos 4x4. Esta propuesta no solo reduce el coste de mantenimiento, sino que también permite recuperar piezas de alto valor que normalmente quedarían fuera de uso. Además, cada componente reacondicionado cumple con estrictos estándares de calidad europeos, garantizando fiabilidad a largo plazo.

La compañía, con sede en Estepona, Málaga, ha consolidado un taller multimarca premium para atender vehículos de gama alta como Audi, Mercedes, BMW, Porsche o Tesla. En él, se realizan diagnósticos avanzados y servicios integrales en menos de 90 minutos, lo que permite minimizar los tiempos de espera sin sacrificar precisión técnica.

Centro logístico propio y distribución nacional para responder a talleres y clientes particulares

Cosmocar también cuenta con un centro logístico propio, desde donde gestiona el almacenamiento y envío de recambios en toda España. Su línea exclusiva de productos reacondicionados se complementa con piezas nuevas y la distribución oficial de marcas como Arnott, líder internacional en el segmento. Todo ello permite ofrecer un abanico completo de soluciones adaptadas a talleres, distribuidores y clientes particulares.

Por otra parte, la marca ha dado forma a Cosmoparts, una división orientada exclusivamente a profesionales del sector automotriz. A través de esta plataforma, los talleres pueden acceder a un amplio catálogo de componentes especializados para suspensión neumática 4x4, con acceso restringido y asesoramiento personalizado.

“Sabemos que la sostenibilidad empieza en la forma en que se repara. Apostamos por piezas duraderas y procesos responsables”, destacan desde la dirección técnica de la empresa.

Gracias a esta visión, Cosmocar no solo responde a una necesidad técnica concreta. También impulsa un modelo de movilidad más inteligente, responsable y adaptado a las exigencias actuales del parque automovilístico en España.

