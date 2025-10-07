SolverMedia homologa su software para VeriFactu y TicketBAI en cumplimiento con la normativa fiscal

(Información remitida por la empresa firmante)

La transformación digital del entorno fiscal ha dado lugar a nuevas exigencias legales que afectan a empresas, autónomos y establecimientos de todos los sectores. En este contexto, contar con herramientas de gestión homologadas y adaptadas a los requisitos técnicos establecidos por las administraciones tributarias se ha convertido en una necesidad para garantizar el cumplimiento normativo. En respuesta a esta demanda, SolverMedia ha obtenido la homologación oficial de todos sus programas para los sistemas VeriFactu y TicketBAI, consolidando así su posición como proveedor de soluciones de gestión alineadas con la legislación vigente.

Esta certificación abarca su gama completa de productos, incluidos sus sistemas TPV Verifactu, plataformas ERP y soluciones de CRM facturación, ofreciendo una cobertura integral para negocios que operan en sectores como la hostelería, el comercio, la industria o los servicios sanitarios. La compatibilidad total con ambos modelos fiscales permite emitir y registrar facturas conforme a los estándares establecidos, asegurando trazabilidad, integridad y transparencia en cada operación.

Adaptación tecnológica al nuevo marco fiscal

El marco normativo derivado de la implantación de VeriFactu y TicketBAI tiene como objetivo garantizar la veracidad de los registros contables, prevenir el fraude y mejorar el control tributario. SolverMedia ha desarrollado sus soluciones bajo estos principios, integrando funcionalidades que permiten la generación automática de registros electrónicos, su envío seguro a la administración y la custodia digital de los documentos generados.

Los sistemas TPV Verifactu ofrecidos por la empresa no solo cumplen con los requisitos técnicos impuestos por la Agencia Tributaria y las haciendas forales, sino que incorporan herramientas de gestión que facilitan la operativa diaria de los negocios. Esto incluye desde la emisión de tickets y facturas hasta la gestión de almacenes, turnos de personal, cobros, reservas y pedidos, todo ello en una única plataforma escalable y personalizable.

En el caso de las empresas ubicadas en el País Vasco, la adaptación al sistema TicketBAI se realiza de forma específica, con total compatibilidad con los modelos requeridos por las tres diputaciones forales. El desarrollo se ha ejecutado en coordinación con los entes responsables, garantizando que cada actualización responde a los cambios normativos introducidos.

Soluciones integradas para una gestión fiscal eficiente

La homologación de todos los programas de SolverMedia representa un avance en la consolidación de un ecosistema digital seguro, legalmente validado y funcional para negocios de cualquier tamaño. Su software CRM facturación, integrado con las plataformas de punto de venta y gestión, permite un control centralizado de los procesos comerciales y administrativos, facilitando así el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin necesidad de soluciones externas. Además de ofrecer herramientas adaptadas a la normativa, la empresa mantiene un sistema de soporte técnico especializado que acompaña al cliente en todas las fases de implantación.

Con la homologación oficial para VeriFactu y TicketBAI, SolverMedia refuerza su compromiso con la seguridad jurídica y la eficiencia operativa de sus clientes. Su enfoque integral permite disponer de TPV Verifactu funcionales, actualizados y totalmente alineados con los requerimientos normativos, contribuyendo a una transición digital ordenada, segura y sin interrupciones en la gestión empresarial.

