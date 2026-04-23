Somos Mizu impulsa Mizu Pro tras Salón Gourmets y acelera su expansión

Botella corporativa Mizu - Felipe Capdepón

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2026. - La startup madrileña, impulsada por Beaga Asesores y con inversión internacional, consolida su división profesional tras su paso por Salón Gourmets de Madrid y proyecta una expansión nacional en soluciones de tratamiento de agua, filtración profesional y limpieza ecológica con ozono

Somos Mizu ha reforzado el desarrollo de Mizu Pro, su división profesional, tras su participación en Salón Gourmets de Madrid, una de las principales citas del canal horeca y la alimentación premium en España. La compañía, impulsada por Beaga Asesores y respaldada por inversión internacional, sitúa este avance como un paso relevante dentro de su plan de crecimiento para 2026 y 2027.



La evolución de la marca se produce en un contexto de mayor atención a la calidad del agua, la sostenibilidad operativa y la reducción del uso de químicos en hogares y empresas. Sobre esa base, Somos Mizu estructura su actividad en dos líneas: Mizu Salud, orientada al ámbito residencial, y Mizu Pro, enfocada en hostelería, wellness, oficinas e instalaciones institucionales.



Según datos facilitados por la compañía, Mizu Salud ha superado los 2.000 clientes fidelizados en menos de un año en la zona centro de España, con presencia destacada en Madrid y actividad en Toledo, Guadalajara, Segovia y Ávila. La empresa atribuye esta evolución a un modelo basado en atención personalizada, demostración en domicilio, servicio posventa y recomendación entre clientes.



El impulso de Mizu Pro ha cobrado especial relevancia tras el acuerdo alcanzado en enero para la distribución de Ecofrog, fabricante especializado en sistemas de limpieza con ozono. Esta incorporación refuerza la apuesta de la compañía por soluciones dirigidas a reducir químicos, optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa en entornos profesionales.



Durante los cuatro días de Salón Gourmets, Somos Mizu presentó sistemas de filtración y tratamiento de agua, así como soluciones de limpieza ecológica para hostelería. Según cifras internas, por el stand pasaron miles de visitantes y se sirvieron más de 2.000 vasos de agua tratada en distintas modalidades. La empresa interpreta esta respuesta como una validación de mercado y trabaja ya en nuevas vías de colaboración de alcance nacional e internacional.



"La respuesta obtenida en Salón Gourmets confirma que existe una demanda creciente de soluciones profesionales de agua y limpieza más eficientes, más sostenibles y alineadas con las nuevas exigencias del mercado", señala Gabriel López, CEO de la compañía.



Sobre Somos Mizu

Somos Mizu es una startup madrileña impulsada por Beaga Asesores y respaldada por inversión internacional. La compañía desarrolla y comercializa soluciones de tratamiento de agua y limpieza ecológica a través de Mizu Salud y Mizu Pro, con actividad en la zona centro de España y planes de expansión nacional.



@somos_mizu

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Contacto

Nombre contacto: Carlos Rayado

Descripción contacto: Somos Mizu. Departamento de prensa

Teléfono de contacto: 667965075





Imágenes

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Pie de foto: Botella corporativa Mizu

Autor: Felipe Capdepón