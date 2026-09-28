SON Estrella Galicia Posidonia celebra 10 años: una década de música y experiencias únicas en una de las islas más parad

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 2 al 4 de octubre, Formentera acogerá una edición especial concebida para (re)descubrir esta propuesta que conecta música, gastronomía, cultura de cerveza e impacto positivo con el territorio

A CORUÑA, España, 28 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SON Estrella Galicia Posidonia cumple diez años como una de las propuestas más singulares del panorama musical. Del 2 al 4 de octubre, el festival para quienes huyen de los festivales celebrará en Formentera una edición especial que revisita su historia para seguir evolucionando. Bajo la idea de (re)descubrir Posidonia, recuperará algunos artistas y espacios que han marcado su trayectoria e incorporará nuevos nombres y enclaves, sin perder la voluntad de sorprender que la define desde su nacimiento.

Durante una década, SON Estrella Galicia Posidonia ha construido un modelo alejado de las fórmulas convencionales. Su cartel permanece secreto hasta el comienzo y combina figuras consolidadas con talentos emergentes internacionales en escenarios inesperados. La música vertebra un encuentro íntimo, limitado a 350 asistentes, donde gastronomía local, cultura de cerveza, conocimiento del territorio y compromiso ambiental forman un mismo relato.

Formentera no es solo el lugar donde sucede el festival, sino su verdadera protagonista. Cada edición propone recorrerla y comprenderla mediante conciertos, rutas y actividades guiadas por quienes mejor conocen la isla. En sus nueve primeras ediciones, el proyecto ha organizado más de 30 rutas por tierra y mar con más de 50 expertos locales, ha recorrido más de 60 kilómetros a pie y ha colaborado con más de 140 empresas y agentes del territorio. Más de 30 restaurantes y chefs han dado forma a una propuesta gastronómica vinculada al producto de proximidad.

Esta relación con el entorno se traduce en una estrategia de impacto positivo sometida a mejora continua. SON Estrella Galicia Posidonia es el único festival de música del mundo que ha obtenido durante tres años consecutivos la certificación TRUE Zero Waste Platinum, máximo reconocimiento de Green Business Certification Inc. En su última edición alcanzó una tasa de desviación de residuos del 99,3 %. A ello se suman su condición de evento cero emisiones desde 2021, la movilidad compartida, la colaboración local y el apoyo a Save Posidonia Project para proteger la posidonia oceánica, esencial para el ecosistema de la isla.

A lo largo de nueve ediciones, Posidonia ha acogido a 78 artistas, 83 conciertos y 17 sesiones de DJ, con nombres como The Vaccines, Jorge Drexler, Roosevelt, Baiuca, Maria Arnal i Marcel Bagés, Israel Fernández, Queralt Lahoz, Pongo, Crystal Murray, KABEAUSHÉ o Los Bitchos, entre otros. Su recorrido confirma que un festival puede crecer sin perder cercanía, integrarse en su entorno y generar valor cultural, social y ambiental.

El décimo aniversario celebrará el camino recorrido y será una nueva invitación a mirar Formentera con otros ojos. Diez años después, SON Estrella Galicia Posidonia reafirma una idea sencilla: otra forma de vivir los festivales es posible cuando la música, el lugar y las personas avanzan en la misma dirección.

#SONEstrellaGaliciaPosidonia

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