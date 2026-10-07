Estos son los exitosos desfiles y presentaciones de septiembre y octubre 2026 que se tienen que conocer - CoolHunting Madrid Comunicación

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 7 de octubre de 2026.- Octubre llega con una agenda marcada por la moda, el arte contemporáneo, el diseño y nuevas propuestas culturales en distintas ciudades españolas. Madrid, Málaga, Valencia y Cáceres concentran algunas de las citas más destacadas del mes, desde exposiciones y desfiles hasta encuentros con jóvenes diseñadores y nuevas plataformas de arte. En este contexto, CoolHunting reúne algunas de las propuestas y tendencias más interesantes para descubrir durante este mes.

Maison Mesa: moda y cultura en Málaga

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga acoge hasta el 15 de noviembre Maison Mesa: Emotional Fashion, la primera exposición retrospectiva de la firma fundada por Juan Carlos Mesa y Sandys García. La muestra celebra diez años de Maison Mesa y más de tres décadas de trayectoria de Mesa, reuniendo piezas de diferentes etapas y explorando conceptos como el amor, el deseo, la rebeldía, la nostalgia o la libertad.

La exposición reivindica la moda como lenguaje artístico y cultural e incorpora intervenciones de diferentes creadores, además de un documental dirigido por Miguel Thevirum. La artesanía también tiene un papel destacado a través de colaboraciones con firmas y artistas vinculados al universo de Maison Mesa.

Pilar Dalbat lleva el universo de Lorca a la moda

La diseñadora Pilar Dalbat presentó YERMA SS27 dentro de OMODA Madrid es Moda, una colección inspirada en el universo de Federico García Lorca. La propuesta establece un diálogo entre la mujer de 1934 y la contemporánea, utilizando texturas, volúmenes y siluetas para representar la tensión entre deseo, fragilidad y fuerza.

La colección incorpora además una dimensión vinculada al paisaje y al territorio. La intervención paisajística de Silscape, con olivos naturales y elementos inspirados en Yerma, convirtió la naturaleza en parte de la narrativa de la propuesta y reforzó el vínculo entre moda, arquitectura, literatura y cultura.

Maison Mesa presenta Last Dance at the Grand Hotel

Maison Mesa volvió a protagonizar una de las grandes citas de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con Last Dance at the Grand Hotel, su propuesta Primavera-Verano 2027. El claustro de la Universidad de Nebrija se transformó en un hotel imaginario en el que la colección exploró conceptos como el glamour, la amistad, el baile y el deseo.

La propuesta combina referencias cinematográficas y musicales con colaboraciones artesanales. Entre ellas destacan los pendientes de Susana Martín, los bolsos de Anabella Boffa, las alpargatas de Casteller y una nueva colección de gafas desarrollada junto a El Tío Claus y Ele, con piezas sostenibles realizadas mediante impresión 3D y acabados artesanales.

Agatha Ruiz de la Prada convierte Madrid en color

Agatha Ruiz de la Prada presentó su colección Primavera-Verano 2027 en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, trasladando el desfile a uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid.

La ciudad donde la luz se convierte en color toma como inspiración la luz del verano madrileño y la transforma en una propuesta marcada por el color y el ADN de la firma. La presentación incorporó además criterios de economía circular en su escenografía y nuevas colaboraciones en accesorios, belleza y gastronomía.

ZAF prepara su llegada a Zaragoza

La nueva Zaragoza Art Fair (ZAF) se prepara para celebrar su primera edición del 12 al 15 de noviembre, aunque su presentación ya ha situado a Zaragoza en el foco de la agenda artística nacional. La feria ocupará tres espacios históricos de la ciudad: Centro de Historias, Palacio de Montemuzo y Torreón Fortea.

El proyecto contará con más de 30 galerías y más de 100 artistas, además de una dimensión internacional vinculada a mercados como Dubái, Shanghái y Portugal. ZAF nace con el objetivo de conectar galerías, artistas, coleccionistas y público y reforzar el posicionamiento de Zaragoza dentro del circuito del arte contemporáneo.

Carlos Albert expone Eco en Madrid

La Galería BAT Alberto Cornejo mantiene abierta durante octubre la exposición Eco, de Carlos Albert. La muestra reúne esculturas, collages y dibujos y profundiza en la investigación del artista alrededor del hierro, el acero, el espacio y el movimiento.

Discípulo de Martín Chirino, Albert desarrolla un lenguaje propio basado en el diálogo entre materia y vacío. La exposición coincide además con el 40 aniversario de la galería y el 20 aniversario de la primera exposición del escultor en este espacio.

Tomassa Duran llega a Madrid junto a Lisi Fracchia

La firma argentina Tomassa Duran presenta sus novedades en Madrid junto a la diseñadora y joyera Lisi Fracchia. Su nuevo espacio de Montera se convierte en punto de encuentro para prensa, creadoras de contenido y profesionales del sector, dentro de su estrategia de introducción en el mercado español.

La marca apuesta por una estética contemporánea y sofisticada, con prendas y accesorios de vocación artesanal en los que cobran especial importancia los materiales, las texturas y la construcción. La colaboración abre también una nueva etapa para el showroom, que prevé acoger futuras presentaciones relacionadas con el diseño, el lujo y la artesanía.

Cáceres impulsa el talento de los jóvenes diseñadores

Hasta el 9 de octubre se desarrolla en Cáceres el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Extremadura, una de las fases previas de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores de ANDE, asociación que celebra este año cuatro décadas de trayectoria.

La iniciativa reúne propuestas de jóvenes creadores extremeños y apuesta por disciplinas que combinan artesanía, tradición, innovación y nuevas narrativas. La gala final se celebrará el 9 de octubre y contará también con la participación de diseñadores invitados vinculados al desarrollo de la moda en Extremadura.

El certamen busca proyectar el talento emergente de la región, favorecer su profesionalización y reforzar el vínculo entre moda, identidad territorial y creatividad.

Mediterránea Fashion Week Valencia, del 12 al 14 de octubre

Valencia volverá a convertirse en punto de encuentro para la moda del 12 al 14 de octubre con una nueva edición de Mediterránea Fashion Week Valencia, dirigida por Sergio Puig.

La pasarela reunirá a diseñadores locales, nacionales e internacionales y combinará firmas consolidadas con nuevas propuestas. Entre los participantes figuran Malne, Ramelle, Addicted To, Yigit Eriyendi, Miguel Llopis, Leffers, Duly Romero y Eric Bendaña.

La cita refuerza la apuesta por el talento y la proyección internacional de la moda valenciana y consolida a la ciudad como escenario de creación, industria y cultura vinculada al diseño.

Una agenda que conecta moda, arte y cultura

La programación de octubre confirma una tendencia cada vez más visible: la moda amplía sus espacios y dialoga con otras disciplinas creativas. Exposiciones, desfiles, arte contemporáneo, gastronomía, arquitectura y artesanía comparten protagonismo en una agenda que convierte distintas ciudades españolas en escenarios para nuevas experiencias culturales

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