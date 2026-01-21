Estos son los famosos y famosas españoles más atractivos de 2025

Actores más atractivos - Discurv

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Estudio realizado por la consultora internacional Discurv entre 1.000 personas españolas. En el mundo del deporte, los españoles destacan a Carlos Alcaraz y Gerard Piqué, como los hombres más atractivos, y a Alexia Putellas y Paula Badosa como las mujeres más atractivas. En cuanto a actores, los españoles eligen a Mario Casas y Antonio Banderas como los más atractivos de 2025, y Blanca Suárez y Penélope Cruz como las más atractivas

Con el objetivo de comprender las percepciones sobre el atractivo de las personas famosas entre los españoles mayores de 18 años, la consultora Discurv (https://www.discurv.com/en) ha realizado un estudio*. Elaborado a través de un cuestionario en línea, con más de 1.000 respuestas, el estudio define las mujeres y hombres que los españoles consideran más atractivos en diferentes categorías.



En deportistas masculinos, el liderazgo lo tiene Carlos Alcaraz, pero sin imponerse demasiado sobre el resto. Las figuras históricas del fútbol y tenis (Gerard Piqué, Rafa Nadal, etc.) siguen estando muy presentes, mientras que la larga cola de deportistas confirma que la percepción del atractivo masculino es plural y no se concentra en un único modelo.



En deportistas femeninas, los resultados muestran gran dispersión: no hay una figura femenina dominante. Alexia Putellas y Paula Badosa destacan ligeramente frente al resto, pero muchos encuestados declaran que ninguna deportista del listado les parece especialmente sexy. El atractivo se reparte entre perfiles muy diversos: no existe un único modelo de referencia, sino una percepción muy fragmentada y plural.



Mario Casas lidera el ranking de actores más atractivos, seguido por Antonio Banderas y Miguel Ángel Silvestre. Sin embargo, una parte relevante de los encuestados no se identifica con ninguno de los nombres propuestos, lo que sugiere que el imaginario de "actor más sexy" es más diverso. El resto de actores se reparte en bloques pequeños, sin grandes diferencias entre sí, configurando un panorama fragmentado en el que unos pocos concentran la mayor atracción.



El ranking de actrices muestra una preferencia por figuras consolidadas como Blanca Suárez y Penélope Cruz, pero sin dominación absoluta. El atractivo femenino aparece como diverso, influido por el carisma, la trayectoria y la visibilidad mediática, más que por un único modelo de belleza.



Entre los influencers masculinos, Jon Kortajarena, Jesús Vázquez y Andrés Velencoso son los líderes. Estos perfiles comparten una imagen elegante, madura y mediáticamente consolidada, más allá de las redes sociales. En cambio, los creadores procedentes exclusivamente de YouTube o Twitch, aunque muy populares, generan una atracción más difusa. Lo "sexy" aparece como una noción subjetiva y fragmentada, más vinculada al carisma que al rendimiento digital.



Entre las femeninas, sobresale Georgina Rodríguez, seguida de un bloque de creadoras muy próximas entre sí (Laura Escanes, Lola Lolita, María Pombo, Dulceida, etc.). En conjunto, el atractivo se reparte entre muchas caras conocidas y ninguna domina el imaginario colectivo: la audiencia parece menos dispuesta a asociar automáticamente la sensualidad con las influencers más mediáticas.



Pablo Alborán emerge como el cantante masculino más sexy. Enrique Iglesias y Manuel Carrasco destacan con una fuerte presencia, mientras que nombres conocidos como Alejandro Sanz o David Bisbal se mantienen en un segundo plano.



En cuanto a cantantes femeninas, Aitana destaca como la más sexy, por delante de Rosalía, Ana Mena y Lola Índigo, que también logran una presencia relevante en el imaginario atractivo. El resto de las cantantes obtiene apoyos más modestos, lo que refleja el dominio de unas pocas grandes referencias de popularidad.

Contacto

Emisor: Discurv

Nombre contacto: Charlène Canal

Descripción contacto: Discurv

Teléfono de contacto: +33564101954