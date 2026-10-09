Estos son los FINALISTAS de Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2027 - Mejor Comercio del Año

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 9 de octubre de 2026.-

Los ganadores se conocerán el 15 de octubre en Barcelona, durante la jornada La Revolución en el Mundo del Retail 2026

Comercio del Año ha dado a conocer las marcas finalistas de los premios Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2027.

Los ganadores se anunciarán el jueves 15 de octubre en el Alexandre Hotel Fira Congress de Barcelona. La entrega de trofeos cerrará una jornada dedicada a las tendencias del retail, con pitchs de startups y la presencia de profesionales del sector.

Unos premios que deciden los consumidores

Los finalistas no los elige un jurado. Salen de la votación de los consumidores, que valoran a las enseñas con las que se relacionan en su día a día.

El proceso cuenta con el respaldo de Qualimetrie, partner de los premios. Bárbara González, directora de Qualimetrie España, explicará la mecánica de votación durante la entrega de trofeos.

En la misma jornada se entregarán también los trofeos a Mejor Franquicia del Año, Mejor Atención al Cliente, Mejor Experiencia de Cliente y Mejor Retail Startup 2027.

Finalistas a Mejor Comercio del Año 2027

Belleza y Salud

Cosmética natural: La Botica de los Perfumes e Yves Rocher

Farmacia y parafarmacia: Farmacias I+ y Farmacias Trébol

Óptica: Alain Afflelou y General Óptica

Perfumería y cosmética: Druni y Primor

Distribución y Alimentación Especializada

Droguerías y perfumerías low cost: Normal y PrimaPrix

Gourmet y delicatessen: Sabor a España y Torrons Vicens

Hipermercados: EROSKI e Hipercor

Marcas propias de supermercados: Aldi y Mercadona

Productos eco y bio: Lidl y Veritas

Productos frescos: EROSKI y Mercadona

Supermercados: Lidl y Mercadona

Supermercados discount: Family Cash y Lidl

Supermercados de proximidad: Dia Market / Maxi / Dia Cada Dia y EROSKI City - Caprabo

Hogar

Bricolaje: Leroy Merlin y Obramat

Cocinas: EGGO y Porcelanosa

Colchones y descanso: Bed's y Flex Store

Jardinería y plantas: Leroy Merlin y Verdecora

Menaje, regalos y textil hogar: Natura y Textura

Muebles y decoración: Ikea y Jysk

Moda y Complementos

Bolsos, maletas y complementos: Paco Martinez y Parfois

Joyería: Pandora y Tous

Moda general: Mango y Primark

Moda infantil: Kiabi y Mayoral

Moda íntima y baño: Intimissimi y Women'secret

Zapaterías: Deichmann y Skechers

Restauración

Cafeterías: Café & Té y Manolo Bakes

Hamburgueserías: Five Guys y Goiko

Heladerías y yogurterías: Häagen-Dazs y Llaollao

Panaderías con degustación: Bertiz y Santa Gloria

Restaurantes americanos: Foster's Hollywood y TGI Fridays

Restaurantes asiáticos y sushi: Sibuya Sushi Bar y UDON

Restaurantes italianos: Grosso Napoletano y La Tagliatella

Tapas y cervecerías: 100 Montaditos y Lizarrán

Tecnología, Cultura, Ocio y Entretenimiento

Electrónica, tecnología y electrodomésticos: Fnac y Media Markt

Libros y música: Casa del Libro y Fnac

Tiendas de deporte: Decathlon y Sprinter

Finalistas a Mejor Comercio Online del Año 2027

Belleza y Salud

Cosmética natural: Freshly Cosmetics e Yves Rocher

Cuidado capilar y peluquería: GHD y Hairburst

Farmacia y parafarmacia: Atida | Mifarma y FarmaciasDirect

Perfumería y cosmética: Perfume's Club y Primor

Suplementos y nutrición deportiva: HSN Store y MyProtein

Distribución y Alimentación Especializada

Productos congelados: Bofrost y La Sirena

Supermercados e hipermercados: Consum y Eroski / Caprabo

Hogar

Alimentos y productos para mascotas: Kiwoko y Tiendanimal

Bricolaje: Brico Dépôt y Leroy Merlin

Electrodomésticos: Media Markt y Worten

Menaje, artículos para el hogar y regalos: Casa Viva y Gato Preto

Muebles, decoración y textil hogar: Ikea y Maisons du Monde

Moda y Complementos

Joyería: Singularu y Tous

Moda general: Cortefiel y Mango

Moda hombre marca: Scalpers y Tommy Hilfiger

Moda infantil: Kiabi y Mayoral

Moda íntima y baño: Intimissimi y Women'secret

Zapaterías: Merkal y Skechers

Restauración

Pizzas a domicilio: Domino's y Telepizza

Tecnología, Cultura, Ocio y Entretenimiento

Electrónica, informática y tecnología: Fnac y Media Markt

Juguetes y videojuegos: Game y Juguettos

Marketplace: Carrefour y El Corte Inglés

Papelería y material de oficina: 123tinta.es y Carlin

Segunda mano y recommerce: Vinted y Wallapop

Tiendas de deporte: Adidas y Decathlon

La jornada: La Revolución en el Mundo del Retail 2026

La entrega de premios se celebrará el jueves 15 de octubre de 2026, de 10:00 a 15:30 h, en el Alexandre Hotel Fira Congress . Es el encuentro anual de Comercio del Año para compartir las últimas tendencias del sector retail.

Maribel Torres, CEO de Comercio del Año en España, inaugurará el encuentro con las novedades de la edición 2027.

Inscripción. Las entradas están disponibles en Eventbrite. Los retailers y las startups pueden conseguir su entrada gratuita aquí o escribiendo a hola@mejorcomercio.es

Patrocinadores y colaboradores

Patrocinadores: Gift Campaign y Shopfully

Media partners: Hi Retail e Inforetail

Partner: Qualimetrie

Colaboradores: Asociación de Marketing de España, Hola Marketing (agencia de marketing & tech), Club de Marketing de Barcelona, AECOC, Cámara de Comercio Francesa y Tecnocampus

Sobre Comercio del Año

Comercio del Año es el mayor certamen de votación de consumidores del sector retail en España. Desde hace más de una década reconoce a las marcas mejor valoradas por sus clientes mediante la mayor encuesta independiente de satisfacción del sector.

Su principal valor diferencial es que los ganadores son elegidos exclusivamente por los consumidores, sin la intervención de ningún jurado profesional, convirtiendo a este reconocimiento en uno de los sellos de confianza más valorados por el retail y por los propios compradores.

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Emisor: Mejor Comercio del Año

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Número de contacto: 691 07 9767