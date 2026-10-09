Estos son los FINALISTAS de Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2027 - Mejor Comercio del Año
(Información remitida por la empresa firmante)
Barcelona, 9 de octubre de 2026.-
Los ganadores se conocerán el 15 de octubre en Barcelona, durante la jornada La Revolución en el Mundo del Retail 2026
Comercio del Año ha dado a conocer las marcas finalistas de los premios Mejor Comercio del Año y Mejor Comercio Online del Año 2027.
Los ganadores se anunciarán el jueves 15 de octubre en el Alexandre Hotel Fira Congress de Barcelona. La entrega de trofeos cerrará una jornada dedicada a las tendencias del retail, con pitchs de startups y la presencia de profesionales del sector.
Unos premios que deciden los consumidores
Los finalistas no los elige un jurado. Salen de la votación de los consumidores, que valoran a las enseñas con las que se relacionan en su día a día.
El proceso cuenta con el respaldo de Qualimetrie, partner de los premios. Bárbara González, directora de Qualimetrie España, explicará la mecánica de votación durante la entrega de trofeos.
En la misma jornada se entregarán también los trofeos a Mejor Franquicia del Año, Mejor Atención al Cliente, Mejor Experiencia de Cliente y Mejor Retail Startup 2027.
Finalistas a Mejor Comercio del Año 2027
Belleza y Salud
Cosmética natural: La Botica de los Perfumes e Yves Rocher
Farmacia y parafarmacia: Farmacias I+ y Farmacias Trébol
Óptica: Alain Afflelou y General Óptica
Perfumería y cosmética: Druni y Primor
Distribución y Alimentación Especializada
Droguerías y perfumerías low cost: Normal y PrimaPrix
Gourmet y delicatessen: Sabor a España y Torrons Vicens
Hipermercados: EROSKI e Hipercor
Marcas propias de supermercados: Aldi y Mercadona
Productos eco y bio: Lidl y Veritas
Productos frescos: EROSKI y Mercadona
Supermercados: Lidl y Mercadona
Supermercados discount: Family Cash y Lidl
Supermercados de proximidad: Dia Market / Maxi / Dia Cada Dia y EROSKI City - Caprabo
Hogar
Bricolaje: Leroy Merlin y Obramat
Cocinas: EGGO y Porcelanosa
Colchones y descanso: Bed's y Flex Store
Jardinería y plantas: Leroy Merlin y Verdecora
Menaje, regalos y textil hogar: Natura y Textura
Muebles y decoración: Ikea y Jysk
Moda y Complementos
Bolsos, maletas y complementos: Paco Martinez y Parfois
Joyería: Pandora y Tous
Moda general: Mango y Primark
Moda infantil: Kiabi y Mayoral
Moda íntima y baño: Intimissimi y Women'secret
Zapaterías: Deichmann y Skechers
Restauración
Cafeterías: Café & Té y Manolo Bakes
Hamburgueserías: Five Guys y Goiko
Heladerías y yogurterías: Häagen-Dazs y Llaollao
Panaderías con degustación: Bertiz y Santa Gloria
Restaurantes americanos: Foster's Hollywood y TGI Fridays
Restaurantes asiáticos y sushi: Sibuya Sushi Bar y UDON
Restaurantes italianos: Grosso Napoletano y La Tagliatella
Tapas y cervecerías: 100 Montaditos y Lizarrán
Tecnología, Cultura, Ocio y Entretenimiento
Electrónica, tecnología y electrodomésticos: Fnac y Media Markt
Libros y música: Casa del Libro y Fnac
Tiendas de deporte: Decathlon y Sprinter
Finalistas a Mejor Comercio Online del Año 2027
Belleza y Salud
Cosmética natural: Freshly Cosmetics e Yves Rocher
Cuidado capilar y peluquería: GHD y Hairburst
Farmacia y parafarmacia: Atida | Mifarma y FarmaciasDirect
Perfumería y cosmética: Perfume's Club y Primor
Suplementos y nutrición deportiva: HSN Store y MyProtein
Distribución y Alimentación Especializada
Productos congelados: Bofrost y La Sirena
Supermercados e hipermercados: Consum y Eroski / Caprabo
Hogar
Alimentos y productos para mascotas: Kiwoko y Tiendanimal
Bricolaje: Brico Dépôt y Leroy Merlin
Electrodomésticos: Media Markt y Worten
Menaje, artículos para el hogar y regalos: Casa Viva y Gato Preto
Muebles, decoración y textil hogar: Ikea y Maisons du Monde
Moda y Complementos
Joyería: Singularu y Tous
Moda general: Cortefiel y Mango
Moda hombre marca: Scalpers y Tommy Hilfiger
Moda infantil: Kiabi y Mayoral
Moda íntima y baño: Intimissimi y Women'secret
Zapaterías: Merkal y Skechers
Restauración
Pizzas a domicilio: Domino's y Telepizza
Tecnología, Cultura, Ocio y Entretenimiento
Electrónica, informática y tecnología: Fnac y Media Markt
Juguetes y videojuegos: Game y Juguettos
Marketplace: Carrefour y El Corte Inglés
Papelería y material de oficina: 123tinta.es y Carlin
Segunda mano y recommerce: Vinted y Wallapop
Tiendas de deporte: Adidas y Decathlon
La jornada: La Revolución en el Mundo del Retail 2026
La entrega de premios se celebrará el jueves 15 de octubre de 2026, de 10:00 a 15:30 h, en el Alexandre Hotel Fira Congress . Es el encuentro anual de Comercio del Año para compartir las últimas tendencias del sector retail.
Maribel Torres, CEO de Comercio del Año en España, inaugurará el encuentro con las novedades de la edición 2027.
Inscripción. Las entradas están disponibles en Eventbrite. Los retailers y las startups pueden conseguir su entrada gratuita aquí o escribiendo a hola@mejorcomercio.es
Patrocinadores y colaboradores
Patrocinadores: Gift Campaign y Shopfully
Media partners: Hi Retail e Inforetail
Partner: Qualimetrie
Colaboradores: Asociación de Marketing de España, Hola Marketing (agencia de marketing & tech), Club de Marketing de Barcelona, AECOC, Cámara de Comercio Francesa y Tecnocampus
Sobre Comercio del Año
Comercio del Año es el mayor certamen de votación de consumidores del sector retail en España. Desde hace más de una década reconoce a las marcas mejor valoradas por sus clientes mediante la mayor encuesta independiente de satisfacción del sector.
Su principal valor diferencial es que los ganadores son elegidos exclusivamente por los consumidores, sin la intervención de ningún jurado profesional, convirtiendo a este reconocimiento en uno de los sellos de confianza más valorados por el retail y por los propios compradores.
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Emisor: Mejor Comercio del Año
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Número de contacto: 691 07 9767