Estos son los productos de IMOU que ayudan a proteger a PYMES sin complicaciones

El Smart Alarm Security Kit, la Doorbell 2S Kit y la Bulb Cam, entre los mejores productos de IMOU para proteger la PYME este verano. Todas ellas permiten supervisar el negocio en tiempo real y recibir alertas inmediatas gracias a la aplicación IMOU Life

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aunque el mes de agosto suele ser sinónimo de vacaciones, cada vez más pequeñas y medianas empresas optan por tomarse un respiro más tarde, cuando la actividad general disminuye y es más fácil desconectar. Sin embargo, la preocupación por dejar el negocio cerrado sigue estando presente, especialmente en sectores donde la seguridad es clave.



En este contexto, IMOU, líder en soluciones de videovigilancia inteligentes, presenta una selección de productos diseñados para proteger las PYMEs de forma sencilla, eficiente y sostenible. Una propuesta ideal para quienes quieren disfrutar de unas vacaciones tardías sin perder de vista lo que ocurre en su negocio.



"Tecnología que protege mientras tú descansas"

La nueva generación de dispositivos IMOU combina inteligencia artificial, conectividad avanzada y un diseño orientado a la facilidad de uso. Entre sus soluciones más destacadas de 2025 se encuentran el Smart Alarm Security Kit, la Doorbell 2S Kit y la Bulb Cam.



Todos ellos permiten monitorizar el negocio en tiempo real y recibir alertas inmediatas gracias a la app IMOU Life, que centraliza el control y la configuración en una única plataforma accesible desde el móvil.



Conectividad y facilidad de instalación

Uno de los grandes atractivos de la propuesta de IMOU es su sencillez de instalación y uso. No es necesario un gran despliegue técnico: basta con colocar el dispositivo, conectarlo y comenzar a gestionarlo desde la aplicación.



"Nuestra apuesta por la innovación tecnológica, como la integración de inteligencia artificial de última generación y energía renovable en nuestros productos, redefine los estándares de la industria", afirma George Ma, Gerente Comercial de IMOU, subrayando el equilibrio entre eficiencia, sostenibilidad y facilidad de uso.



Vigilancia inteligente para cada escenario

En la entrada principal, el Kit Doorbell 2S ofrece resolución 2K, visión nocturna infrarroja de hasta 5m, detección de movimiento mediante IA, detección de merodeo y un amplio campo de visión de 166°, ampliable a 180° con rotación horizontal. Funciona tanto con una batería recargable de 5000 mAh (hasta 120 días de uso) como mediante cableado fijo, e incluye audio bidireccional, cambio de voz y opciones de respuesta rápida.



El Kit de Alarma Inteligente complementa estas funciones con sensores PIR de movimiento, sensores para puertas y ventanas, detectores de temperatura y humedad, e incluso opciones para detectar gas, humo o fugas de agua. Incluye una sirena con luz intermitente y un botón de emergencia, todo completamente inalámbrico y gestionado desde la aplicación IMOU Life, que integra cámaras y sensores en un sistema de seguridad unificado, configurable en modos de "casa" o "fuera de casa".



La Bulb Cam combina cámara y bombilla en un formato E27 de fácil instalación: basta con enroscarla en el portalámparas. Ofrece visión panorámica, audio bidireccional y detección inteligente, integrándose perfectamente con el resto del ecosistema IMOU para ampliar la seguridad en interiores o exteriores con una sola conexión.



Seguridad activa incluso desde la piscina

Con esta gama de productos, las PYMEs pueden cerrar por vacaciones sin dejar desprotegido su negocio. La simplicidad de instalación, la posibilidad de control remoto y las opciones de energía autónoma hacen que la seguridad permanezca activa las 24 horas, incluso cuando el equipo está disfrutando de un merecido descanso.



De este modo, IMOU se posiciona como un aliado imprescindible para empresarios que quieren desconectar sin preocupaciones, manteniendo todo bajo control desde cualquier lugar del mundo.

