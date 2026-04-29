(Información remitida por la empresa firmante)

-Sondo AI celebra su primer aniversario como uno de los generadores de vídeos musicales con IA más populares que están transformando la creación de vídeos musicales

SINGAPUR, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma de generación de videoclips con IA, Sondo, celebra su primer aniversario este mes, cerrando un año en el que se ha expandido rápidamente hasta alcanzar más de 10 millones de usuarios en todo el mundo y ha contribuido a popularizar los videoclips generados por IA. Lo que comenzó como una herramienta creativa emergente se ha convertido rápidamente en un catalizador de la transformación estructural en la producción de videoclips, la creación de contenido para redes sociales y la expresión digital cotidiana.

Durante el último año, Sondo AI ha captado la atención de creadores profesionales, productores de contenido para redes sociales y aficionados a la música, ya que resuelve problemas en la producción tradicional de videoclips. Los flujos de trabajo convencionales, que incluyen la escritura de guiones, la filmación y la sincronización manual, son lentos, costosos y solo accesibles para equipos con amplios recursos. Sondo AI transforma este modelo con un sistema algorítmico integrado que reemplaza los pasos fragmentados y laboriosos.

Para los productores musicales, amplía la expresión artística al generar rápidamente imágenes que reflejan las emociones, acelerar los ciclos de lanzamiento y eliminar la dependencia de estudios de producción externos. Los aficionados a la IA amplifican este cambio al compartir sus creaciones a nivel mundial. Mientras tanto, los influencers y creadores de contenido utilizan Sondo AI para mantener una alta calidad y frecuencia de publicación sin necesidad de una larga postproducción, lo que les permite dedicar más tiempo a la verdadera ideación creativa. Lo más importante es que Sondo AI democratiza la creación de nivel profesional, ofreciendo a los amantes de la música sin formación ni equipo una forma directa de convertir sus canciones en historias visuales.

El valor fundamental de Sondo AI reside en su transformación radical del panorama de la producción musical. Mediante el análisis del ritmo, la emoción y la letra a partir de una simple carga de audio, el sistema automatiza los procesos de toma de decisiones. Esta transición del trabajo manual a la generación inteligente ofrece una eficiencia exponencial y permite acceder a un mercado enorme y desatendido. Los elevados costes de producción solían impedir que la mayoría de la música contara con contenido visual. Ahora, Sondo AI posibilita la creación de un vídeo dedicado para cada canción, ampliando así los límites de la industria del contenido.

A medida que la IA generativa continúa evolucionando, Sondo AI mantiene su compromiso con el avance de la calidad, el control y la coherencia de la narración visual. Al reducir aún más las barreras de entrada, la plataforma busca fomentar un ecosistema creativo más inclusivo donde la narración visual de alta calidad sea accesible para todos.

Acerca de Sondo AI

Sondo AI (www.sondo.ai) es una plataforma todo en uno que utiliza IA avanzada para convertir ideas musicales en imágenes cinematográficas de alta fidelidad. Diseñada para creadores y marcas, Sondo simplifica la producción, haciendo que lo que antes requería un equipo completo ahora se haga con un solo clic. Para obtener más información, visite https://www.youtube.com/@SondoAI or https://www.sondo.ai/blog/.

CONTACTO: biz.sondo@tunesphere.net

Video - https://www.youtube.com/watch?v=-LO9OluI_3I

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