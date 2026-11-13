Sonia Ruiz explica por qué tener talento y alcanzar el éxito no siempre significa confiar en uno mismo - Sonia Ruiz Navas

(Información remitida por la empresa firmante)

La psicóloga, con más de 25 años de experiencia, aborda en su libro ¡Brilla de una vez! las creencias limitantes, los mandatos familiares y la necesidad de aprobación que condicionan la seguridad personal.

Madrid, 13 de noviembre de 2026.- Hay personas que llevan años preparándose para dar un salto profesional y, cuando llega la oportunidad, se paralizan. Otras resuelven problemas complejos en su trabajo, pero necesitan la aprobación de quienes las rodean para tomar decisiones personales. También existen quienes han alcanzado buena parte de sus objetivos y, pese a ello, siguen convencidos de que en cualquier momento alguien descubrirá que no son tan capaces como parecen. Son situaciones diferentes que comparten una misma contradicción: los logros y las capacidades no siempre van acompañados de una confianza equivalente en uno mismo.

Sonia Ruiz lleva más de 25 años observando estas dificultades en su consulta. En su libro ¡Brilla de una vez! La guía de autoconfianza que a tu cerebro no le interesa que leas, explora cómo los miedos, las creencias adquiridas y determinados patrones emocionales pueden mantener a las personas atrapadas en formas de pensar y actuar que han dejado de resultarles útiles.

Las creencias del pasado que condicionan el presente

Una de las ideas centrales del libro es que el cerebro utiliza las experiencias anteriores para anticipar lo que puede suceder. Sin embargo, algunos aprendizajes adquiridos durante la infancia continúan activándose en la edad adulta, incluso cuando las circunstancias han cambiado.

Haber aprendido que destacar provoca críticas, que expresar las propias necesidades molesta o que equivocarse tiene consecuencias negativas puede generar inseguridad ante nuevas oportunidades. Así, una persona preparada para asumir un ascenso o emprender un proyecto puede terminar posponiendo sus decisiones por miedo a no estar a la altura.

Ruiz también destaca que no solo existe miedo al fracaso. En ocasiones, alcanzar el éxito puede generar temor a las críticas, a las nuevas responsabilidades o a dejar de encajar en el entorno. Por ello, considera importante identificar qué consecuencias negativas imagina cada persona cuando está cerca de conseguir aquello que desea.

Otro elemento relevante son los denominados mandatos familiares invisibles: reglas y creencias que se aprenden durante la infancia y que pueden seguir condicionando las decisiones adultas. Expresiones como no seas egoísta, no llames la atención o hay que sacrificarse pueden convertirse en referencias inconscientes que dificultan reconocer las propias necesidades.

Para diferenciar los deseos personales de las expectativas adquiridas, la psicóloga propone identificar los llamados valores faro, aquellos principios que permiten orientar las decisiones de acuerdo con lo que realmente importa a cada individuo.

La necesidad de aprobación y la crítica interna

La necesidad de aceptación forma parte de las relaciones humanas, pero puede convertirse en un problema cuando la aprobación externa determina la percepción del propio valor. Ruiz ha observado este patrón en personas con grandes capacidades profesionales que, sin embargo, necesitan consultar continuamente sus decisiones personales con familiares, parejas o amigos.

A esta dificultad se suma la crítica interna, una voz que cuestiona constantemente las propias capacidades mediante pensamientos como no soy suficientemente bueno o voy a hacerlo mal. Según la psicóloga, estas respuestas pueden haberse desarrollado como mecanismos para evitar errores, críticas o situaciones dolorosas.

En su libro utiliza la metáfora de un equipo interno para aprender a identificar esas diferentes voces y relacionarse con ellas de una manera más constructiva, sin asumir que todo lo que pensamos tiene que ser necesariamente cierto.

La propia trayectoria de Sonia Ruiz refleja esta experiencia. Durante años se definió como una psicóloga fantasma: tenía una consulta con numerosos pacientes, experiencia y formación, pero no se atrevía a compartir públicamente sus conocimientos. El miedo a no estar suficientemente preparada la llevó a posponer sus proyectos hasta que decidió organizar su primer taller online. Aquella experiencia terminó dando lugar a una escuela de psicología por la que han pasado cientos de alumnos.

Autoconocimiento y desarrollo de las fortalezas personales

Ruiz también plantea la importancia de revisar aquellos rasgos personales que tradicionalmente se consideran defectos. La sensibilidad, por ejemplo, puede estar relacionada con una gran capacidad para comprender las emociones ajenas, mientras que la perseverancia puede confundirse con ser demasiado obstinado.

La psicóloga invita a reconocer tanto las fortalezas adquiridas a través de las experiencias como los talentos que muchas personas dejan de valorar precisamente porque les resultan naturales.

En este proceso introduce la figura de la Adulta Brillante, una representación de la capacidad para gestionar las emociones desde una posición consciente, madura y compasiva. Se trata de aprender a escuchar los propios miedos, enfados e inseguridades sin permitir que determinen automáticamente cada decisión.

La confianza personal también requiere experiencias nuevas. Comprender el origen de una creencia no siempre basta para modificarla. Por eso, Ruiz propone actuar progresivamente en situaciones que habitualmente generan inseguridad, expresar opiniones, establecer límites y reconocer los propios logros.

Entre sus ejercicios prácticos destaca observar durante una semana el diálogo interno y anotar los pensamientos negativos que aparecen. Después, recomienda cuestionar de dónde proceden, qué pruebas existen para sostenerlos y qué decisiones podrían tomarse sin dar por hecho que son ciertos.

¡Brilla de una vez!, una invitación a recuperar la confianza

El libro plantea que desarrollar la autoconfianza no consiste en convertirse en alguien diferente, sino en dejar de ocultar partes de uno mismo para cumplir las expectativas ajenas.

Para Ruiz, brillar significa reconocer las propias capacidades, utilizar los talentos, expresar necesidades y límites y tomar decisiones de acuerdo con los valores personales. También implica aceptar la posibilidad de equivocarse, sentir miedo o ser imperfecto sin interpretar estas circunstancias como una medida del propio valor.

Su propuesta parte de una idea fundamental: la vida no debería convertirse en un esfuerzo constante por conseguir la aprobación de los demás mientras se renuncia a la propia identidad.

Con ¡Brilla de una vez!, Sonia Ruiz invita a revisar los condicionamientos adquiridos, construir una relación más consciente con uno mismo y desarrollar la confianza necesaria para dejar de posponer los proyectos y decisiones personales.

Más información en www.soniaruizpsicologa.com.

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