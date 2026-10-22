Sony anuncia un sensor de imagen cuadrado de 1 mm para endoscopios médicos de un solo uso

(Información remitida por la empresa firmante)

-Sony Semiconductor Solutions anuncia un sensor de imagen cuadrado de 1 mm para endoscopios médicos de un solo uso, que ofrece transmisión digital a 5 metros, la primera de la industria [*1], y una alta calidad de imagen

Permite la transmisión estable de imágenes de alta definición para endoscopios de pequeño diámetro

ATSUGI, Japón, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) anunció hoy el próximo lanzamiento del IMX742, un sensor de imagen CMOS con aproximadamente 0,51 megapíxeles efectivos*2 destinado a endoscopios médicos de un solo uso. Este sensor es el primero del sector*1 en admitir salida digital y transmisión de datos a través de un cable de 5 m*3.

La demanda de endoscopios desechables de un solo uso está aumentando en el ámbito médico para ayudar a prevenir infecciones y reducir la carga que suponen el reprocesamiento de los endoscopios y la gestión del equipo tras su utilización. Las cámaras de estos endoscopios requieren no solo sensores compactos, compatibles con las secciones de inserción de diámetro cada vez más reducido que se emplean actualmente, sino también un rendimiento básico mejorado, que incluya una alta calidad de imagen y una transmisión de señal estable.

Al miniaturizar los circuitos periféricos, incluido el convertidor A/D, y utilizar una tecnología propia de comunicación bidireccional para transmitir señales de control y vídeo a través del mismo cable, el IMX742 combina aproximadamente 0,51 megapíxeles efectivos con un tamaño de sensor compacto de 1 mm. Además, la digitalización de las señales de imagen en el propio sensor permite obtener imágenes con bajo nivel de ruido a una alta tasa de 60 fps y una transmisión estable mediante un cable de 5 metros, ofreciendo imágenes nítidas para la visualización endoscópica. Estas características contribuirán a la miniaturización y a la mejora de la calidad de imagen de las cámaras para endoscopios de pequeño calibre utilizados en broncoscopios y ureteroscopios.

Sony ha suministrado sensores de imagen para endoscopios reutilizables y ampliará su oferta a aplicaciones de endoscopios de un solo uso, cuya demanda sigue aumentando, contribuyendo así al desarrollo de sistemas endoscópicos diseñados para satisfacer la necesidad de una menor invasividad, así como de una mejor operatividad y visibilidad.

Principales características Alta resolución y salida digital en un sensor compacto de 1 mm cuadrado El nuevo sensor combina aproximadamente 0,51 megapíxeles efectivos y salida digital en un formato compacto de 1 mm cuadrado, ideal para endoscopios de pequeño diámetro. Al miniaturizar los circuitos periféricos, incluido el convertidor A/D, Sony logró ofrecer alta resolución y salida digital sin sacrificar el área de los píxeles.

Asimismo, la tecnología patentada de comunicación bidireccional de Sony permite transmitir tanto las señales de control como las de vídeo a través de un mismo cable, limitando a seis el número de terminales del sensor. Estas características contribuyen a la miniaturización y a la mejora de la calidad de imagen en endoscopios de pequeño diámetro, como broncoscopios y ureteroscopios.

Transmisión estable de imágenes de alta calidad a 60 fps mediante un cable de 5 metros El sensor digitaliza las señales de imagen directamente en el chip, lo que permite obtener imágenes con menos ruido en comparación con la salida analógica y proporciona una gran visibilidad en las zonas oscuras del interior del cuerpo. Asimismo, admite una alta tasa de 60 fps, lo que permite una visualización de vídeo fluida.

Además, la salida de señal digital posibilita una transmisión de vídeo estable a través de un cable de 5 metros, aumentando así la flexibilidad en la configuración del sistema.

Enlaces relacionadosPágina del producto IMX742 https://www.sony-semicon.com/en/products/is/medical/endoscope/IMX742.html

Productos de sensores de imagen de Sony para su uso con endoscopios médicoshttps://www.sony-semicon.com/en/products/is/medical/endoscope.html

Especificaciones clave

Este producto no es un dispositivo médico y no ha sido evaluado ni aprobado para aplicaciones médicas. Este producto se suministra como un componente destinado a integrarse en dispositivos, tales como dispositivos médicos.

El producto descrito en este documento no está destinado a su uso en aplicaciones médicas en Hong Kong, y este comunicado de prensa no constituye un anuncio del producto en Hong Kong.