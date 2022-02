Sony invita a los fans a la nueva campaña de la marca "Set The Stage" con The Kid LAROI

Tate McRae y BIA también colaboran con Sony para dar vida a los principales éxitos a través de obras de arte creadas por los fans

TOKIO, 9 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Sony Group Corporation ("Sony") anunció una nueva campaña de marca, "Set The Stage" - una oportunidad para que los fans de la música ayuden a co-crear contenido con algunos de sus artistas favoritos de Sony Music Entertainment, incluyendo a The Kid LAROI, el artista australiano detrás de los éxitos de las listas de éxitos "Stay" y "Without You", el artista nacido en Boston con certificación de platino BIA ("Whole Lotta Money") y el cantante, compositor y bailarín canadiense Tate McRae ("you broke me first").

Transmitiendo en directo desde un estudio de Los Ángeles, Tate McRae comenzará una serie de vídeos de actuaciones en directo el 24 de febrero con un set en directo con su nuevo single "she's all I wanna be", publicado el 4 de febrero. BIA seguirá con un vídeo de actuación el 3 de marzo, con "Set The Stage", que culminará con una actuación final de The Kid LAROI*.

Para acercar a los fans a los artistas de Sony Music que aman, The Kid LAROI, Tate McRae y BIA invitarán a sus seguidores a participar en el reto "Set The Stage". Los fans de Estados Unidos podrán enviar ilustraciones de las letras de las canciones de los artistas que luego se convertirán en obras visuales dinámicas que los artistas interpretarán durante su actuación de vídeo en directo "Set The Stage".

Los vídeos de las actuaciones con 360 Reality Audio, los diarios de producción y el contenido inédito entre bastidores de las tres actuaciones en directo se grabarán con la cámara de cine digital insignia de Sony, la VENICE 2 y las cámaras de fotograma completo FX9, y se publicarán a lo largo de la campaña.

"Estoy muy emocionado de asociarme con Sony y hacer partícipes a mis fans de la diversión", dijo el artista de Sony Music The Kid LAROI. "Mis fans han cambiado literalmente mi vida y quiero conectar con ellos de nuevas maneras. Con mi primera gira mundial a la vuelta de la esquina, quería aprovechar esta oportunidad para compartir esta experiencia con mis fans, poniendo sus voces en el centro de mi trabajo."

Cada día, se invitará a los fans a consultar el canal global de Sony en YouTube para ver contenidos exclusivos entre bastidores de sus artistas favoritos mientras se preparan para sus actuaciones en directo. Los vídeos de las actuaciones cobrarán vida utilizando las cámaras de Sony, incluida su nueva cámara de cine insignia VENICE 2. La VENICE 2 se basa en el éxito de la VENICE original y ofrece la mejor calidad de imagen general con tonos de piel naturales, luces que se desvanecen y un rango dinámico ampliado. Los vídeos también se remezclarán en 360 Reality Audio para crear una experiencia musical realista para los fans.

"Proporcionar a los fans una conexión más profunda con sus artistas favoritos y su música a través de la tecnología es la piedra angular de Set The Stage", dijo Shiro Kambe, Vicepresidente Ejecutivo Senior, Director Ejecutivo Corporativo de Sony Group Corporation. "Estamos creando nuevos y emocionantes contenidos emparejando a artistas con talento y tecnología innovadora para ofrecer una experiencia que sólo Sony puede proporcionar."

La acción comienza el jueves 24 de febrero, cuando los espectadores podrán ver la actuación en directo "Set The Stage" de Tate McRae en el canal global de YouTube de Sony .

*Para más información sobre "Set The Stage", incluyendo detalles actualizados de las actuaciones de los artistas, visite: https://www.sony.com/en/brand/setthestage/home

