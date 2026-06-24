(Información remitida por la empresa firmante)

- Sony Semiconductor Solutions lanzará un sensor CMOS avanzado de 1/2 pulgada para aplicaciones móviles, con la primera estructura de píxeles RB22 OCL del sector, que ofrece alta resolución y un excelente rendimiento de enfoque automático.

El nuevo diseño de píxeles y el algoritmo proporcionan una definición un 20% superior a la de los productos convencionales de Sony

ATSUGI, Japón, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) ha dado a conocer hoy el próximo lanzamiento del LYTIA 610, un sensor de imagen CMOS de tipo 1/2 con aproximadamente 64 megapíxeles efectivos y estructura de píxeles RB22 On Chip Lens (OCL). Este es el primer producto*1 de la industria con esta estructura de píxeles que se producirá en masa.

Al combinar la estructura de píxeles RB22 OCL con un procesamiento de conversión de matriz (mosaicing) optimizado para esta estructura, el nuevo producto logra una resolución mejorada y un excelente rendimiento de autoenfoque (AF) simultáneamente. Ofrece una mejora de más del 20 % en la resolución espacial*2 en comparación con el producto convencional de Sony con el mismo tamaño de píxel*3, lo que permite a las cámaras teleobjetivo capturar sujetos con gran detalle.

La velocidad de lectura mejorada también permite grabar vídeo 4K a 120 fps por primera vez en el sensor de 1/2 pulgada de Sony. Esto reduce la diferencia de rendimiento con los sensores grandes utilizados en las cámaras principales y suprime las variaciones en la calidad de imagen en los sistemas de cámaras con múltiples objetivos, lo que permite una experiencia de disparo más uniforme.

*1 Entre los sensores de imagen CMOS. Según la investigación de Sony (al momento del anuncio el 24 de junio de 2026).

*2 Resolución espacial: indicador utilizado para evaluar la definición de la imagen. Esta cifra cuantifica el nivel de detalle con el que se pueden distinguir claramente líneas finas y alternas en blanco y negro. Un valor más alto indica una descripción más fina de los detalles del tema.

*3 En comparación con el sensor de imagen CMOS móvil LYTIA 601 con una construcción OCL 22 y un tamaño de píxel de 0,7 m.

*4 Basado en el método de especificación de píxeles efectivos del sensor de imagen.

Características principales

■ Alta resolución y rendimiento de AF logrados gracias a la primera estructura de píxeles OCL RB22 de la industria *1 y un algoritmo dedicado

La estructura de píxeles RB22 OCL presenta una disposición óptima de una estructura OCL 11 para garantizar una alta resolución y una estructura OCL 22 para mejorar el rendimiento del enfoque automático en un solo sensor.

Además, se desarrolló un nuevo algoritmo de procesamiento de remosaico (conversión de matriz) específico para optimizar aún más el rendimiento de imagen de esta matriz de píxeles única. La estructura de píxeles optimizada y el procesamiento de señal, en conjunto, ofrecen una mejora de más del 20% en la resolución espacial en comparación con el producto convencional*3 del mismo tamaño de píxel, manteniendo un excelente rendimiento de enfoque automático.

■ El primer sensor de 1/2 pulgada de Sony compatible con la grabación de vídeo 4K a 120 fps

Los circuitos lógicos de este producto emplean un procesamiento preciso para un bajo consumo de energía. Además, el convertidor AD (circuito de conversión analógico-digital) se ha optimizado mediante una mayor paralelización para lograr una lectura de datos de alta velocidad, el doble que la del sensor convencional de tipo 1/2.**3

La mayor velocidad de lectura permite grabar vídeo 4K a 120 fps por primera vez en un sensor Sony del mismo tamaño, algo que resultaba difícil de conseguir con diseños anteriores.

Para ver una muestra a cámara lenta (4K a 120 fps), especificaciones y otros detalles, visite el sitio web oficial.

https://www.sony-semicon.com/en/news/2026/2026062401.html

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