(Información remitida por la empresa firmante)

- Sony Semiconductor Solutions lanzará un sensor de imagen 4K para cámaras de seguridad con los píxeles 1.45 m LOFIC más pequeños de la industria

Contribuye a una mayor precisión de reconocimiento con alta calidad de imagen en entornos de alto contraste y escenas oscuras.

ATSUGI, Japón, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) anunció hoy el próximo lanzamiento del IMX908, un sensor de imagen CMOS 4K para cámaras de seguridad con los píxeles 1.45 m LOFIC*2 más pequeños de la industria*1.

El nuevo sensor utiliza los píxeles LOFIC de nuevo desarrollo para lograr imágenes de alto rango dinámico de 96 dB con una sola exposición a 4K de resolución. Gracias a esto, su rendimiento mejorado con poca luz ofrece imágenes de alta calidad con menor sobreexposición de luces, pérdida de detalle en sombras y ruido, tanto en entornos de alto contraste como en lugares oscuros, en comparación con los productos convencionales.

El nuevo sensor ampliará la gama de productos de SSS con alta resolución y alto rango dinámico para aplicaciones de cámaras de seguridad, que requieren un reconocimiento de imágenes de alta precisión en una amplia gama de entornos interiores y exteriores, contribuyendo así a una sociedad más segura.

Características principales

■ Diseño compacto y resolución 4K gracias a los píxeles LOFIC de 1,45 m más pequeños de la industria*1

El nuevo sensor está equipado con píxeles LOFIC de nuevo desarrollo. La estructura LOFIC ofrece una acumulación de carga y una conversión de voltaje más eficientes que los productos convencionales, lo que contribuye a una mayor carga de saturación del sensor y un mejor rendimiento en condiciones de poca luz. Esta estructura también permite el uso de los píxeles individuales más pequeños*1 de la industria de 1,45 m, que ofrecen imágenes con resolución 4K en un sensor compacto de tipo 1/2,8.

■ Alta calidad de imagen en entornos de alto contraste y ubicaciones oscuras posible gracias a un alto rango dinámico de 96 dB

Al aumentar la cantidad de carga saturada a casi 20 veces la de los productos convencionales*4, el nuevo sensor puede acumular más carga, lo que permite reducir la sobreexposición de las altas luces al disparar con fuentes de luz intensas. También puede convertir el voltaje de menos luz, con una mejora de aproximadamente el 27 % en el rendimiento con poca luz*5 en comparación con los productos convencionales,*4 reduciendo la pérdida de detalle en las sombras y suprimiendo el ruido al disparar en entornos oscuros. Estas mejoras amplían el rango dinámico de exposición única a 96 dB, lo que permite obtener imágenes de alta calidad y alta sensibilidad incluso en entornos oscuros y de alto contraste.

■ Imágenes de alta definición con menos artefactos gracias al método de exposición única

El nuevo sensor alcanza un alto rango dinámico con el método de exposición única. A diferencia del método de exposición múltiple, que combina varias imágenes capturadas con diferentes ajustes de exposición, el método de exposición única reduce los artefactos y permite una salida de alta velocidad. Esto da como resultado imágenes estables de alta definición con menos contornos y cambios de color, que suelen dificultar el reconocimiento de imágenes con IA, lo que contribuye a una mayor precisión de reconocimiento, incluso de sujetos en movimiento. Este producto también admite datos de imagen de salida generados con diferentes niveles de eficiencia de conversión, lo que ofrece opciones más flexibles en el diseño de cámaras.

Enlaces relacionados

Página del producto IMX908 https://www.sony-semicon.com/en/products/is/security/security/IMX908.html

Información sobre la tecnología del sensor de imagen de la cámara de seguridad Sony STARVIS™https://www.sony-semicon.com/en/technology/security/index.html

Nota: STARVIS, STARVIS 3, y sus logotipos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus empresas afiliadas.

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