Sony Semiconductor Solutions lanzará un sensor de imagen RGB-IR para cámaras de monitoreo en cabina que logra el píxel m

(Información remitida por la empresa firmante)

Ofrece reconocimiento de alta precisión del estado del conductor y del pasajero

ATSUGI, Japón, 6 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) anunció hoy el próximo lanzamiento del sensor de imagen IMX775 CMOS RGB-IR con el tamaño de píxel más pequeño de la industria[*1] de 2,1 m, que ofrece imágenes RGB e IR en un solo chip y una resolución de aproximadamente 5 megapíxeles efectivos,[*2] diseñado para cámaras de monitoreo en cabina.

El nuevo sensor de imagen RGB-IR ofrece una alta resolución de aproximadamente 5 megapíxeles efectivos y es capaz de capturar imágenes gran angular del interior del vehículo, incluyendo al conductor y los pasajeros. Además, ofrece alta calidad de imagen tanto en luz visible (RGB) como en luz infrarroja cercana (NIR) de 940 nm en un solo chip, con la mayor sensibilidad infrarroja cercana y rango dinámico RGB del sector[*1].

Ante la creciente necesidad de un rendimiento de seguridad avanzado en los automóviles, es obligatorio que los vehículos monitoreen el estado del conductor para facilitar una conducción segura y prevenir accidentes. Las leyes y normativas son cada vez más rigurosas en cuanto a la confirmación del tipo de cuerpo, la postura física y el uso del cinturón de seguridad de los pasajeros para garantizar su seguridad. En este contexto, el nuevo sensor de imagen contribuirá a la seguridad del conductor y del pasajero, y ayudará a prevenir accidentes al mejorar la precisión del monitoreo en la cabina.

El nuevo sensor de imagen utiliza la estructura de píxeles patentada de Sony para lograr simultáneamente el tamaño de píxel más pequeño de la industria[*1] , de 2,1 m, y la mayor sensibilidad NIR, a una longitud de onda de 940 nm. Los píxeles miniaturizados permiten una resolución de 5 megapíxeles efectivos y un amplio ángulo de visión para la monitorización del interior del vehículo mediante un solo chip, incluyendo al conductor y los pasajeros. La alta eficiencia cuántica (QE) en NIR contribuye al reconocimiento preciso de la línea de visión del conductor y del estado de los pasajeros, incluso en condiciones de poca luz y a cualquier hora del día.

Además, el producto cuenta con un sistema híbrido de obturador global y rodante para exposiciones que ofrece el rango dinámico más alto de la industria [*1], de 110 dB, en imágenes RGB. Un nuevo algoritmo de procesamiento de señales también elimina los elementos NIR de los píxeles RGB para su procesamiento en chip, lo que proporciona una reproducción de color excepcional.

Características principales

Ofrece no solo el tamaño de píxel más pequeño de la industria (2,1 m), sino también la mayor sensibilidad NIR con una eficiencia cuántica del 35 %.

Procesamiento RGB/NIR en un solo chip con alta calidad de imagen: El sistema de exposición híbrido ofrece imágenes RGB de alta calidad en el rango dinámico más alto de la industria (110 dB). Algoritmo de procesamiento de señal patentado en chip.

Satisface la demanda de aplicaciones de alta calidad en cabina, lo que contribuye a un sistema de cámara a bordo más fiable.

Proporciona la ciberseguridad necesaria para aplicaciones en vehículos (opcional).

Consulte el sitio web oficial para conocer las especificaciones y otros detalles.https://www.sony-semicon.com/en/news/2025/2025100201.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785714/image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2785715/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2785716/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sony-semiconductor-solutions-lanzara-un-sensor-de-imagen-rgb-ir-para-camaras-de-monitoreo-en-cabina-que-logra-el-pixel-mas-pequeno-de-2-1-m-de-la-industria-y-el-nivel-mas-alto-de-sensibilidad-al-infrarrojo-cercano-con-aproximada-302575483.html