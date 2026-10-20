Sopra Steria entre las 10 mejores empresas para el talento femenino

Sopra Steria - Sopra Steria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026 - Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ha sido incluida en el prestigioso Ranking Women Approved 2026 del Instituto Más Mujeres como una de las 10 mejores empresas para el talento femenino en España. La consultora tecnológica ocupa la séptima posición por su estrategia de atracción de mujeres jóvenes a través de becas y acuerdos con universidades y escuelas.

El Instituto Más Mujeres ha publicado el ‘Ranking Women Approved 2026’, que reconoce a las organizaciones que lideran el compromiso con la igualdad de género en España desde una perspectiva estructural y transformadora. Sopra Steria figura en la séptima posición de este prestigioso listado, que reúne a empresas de sectores como tecnología, energía, industria, consultoría e investigación.

El acto de reconocimiento tuvo lugar el 16 de octubre en el edificio MediaTIC de Barcelona, donde diferentes organizaciones compartieron sus iniciativas y recibieron sus distinciones.

El Instituto Más Mujeres ha destacado a Sopra Steria específicamente por su capacidad para atraer mujeres jóvenes a la industria tecnológica a través de becas y acuerdos con escuelas y universidades, priorizando la incorporación del talento femenino desde los perfiles más jóvenes a las capas más altas. Esta estrategia refleja la convicción de la compañía de que la diversidad de género debe construirse desde los primeros pasos de la carrera profesional, y no únicamente en los niveles de liderazgo.

"En Sopra Steria existe un firme compromiso con liderar con el ejemplo y ofrecer un entorno donde cada persona pueda desarrollar su carrera profesional y alcanzar su máximo potencial. Este logro es solo el comienzo: seguiremos desarrollando iniciativas que apoyen el crecimiento profesional de nuestras colaboradoras, porque creemos firmemente que una mayor diversidad genera mejores resultados, tanto a nivel organizacional como en nuestra capacidad para innovar”, afirmó Ariadna Masallera, Head of Talent de Sopra Steria, al recoger el galardón.

Una metodología para medir el impacto real

El sello Women Approved no evalúa únicamente la existencia de iniciativas de igualdad, sino su grado de implantación, alcance, seguimiento y capacidad de generar cambios sostenibles. Los resultados se contextualizan además frente al conjunto de organizaciones participantes, lo que otorga al reconocimiento un rigor metodológico especialmente relevante en el sector tecnológico, donde la brecha de género sigue siendo uno de los principales retos de la industria.

En esta edición, el ranking reúne a diez organizaciones de sectores diversos, entre las que se encuentran Moeve, Inetum, Schneider Electric, Capgemini, NTT DATA, Indra Group, SAP España, ABB y Fundación Eurecat, evidenciando que el impulso del talento femenino es un reto transversal para todo tipo de compañías.

Adicionalmente, Women Approved identifica y compila buenas prácticas empresariales en un informe de referencia que recoge más de 200 acciones concretas (como programas de mentoría para mujeres, políticas de conciliación laboral, acciones de visibilización de liderazgos femeninos o formaciones en competencias tecnológicas) con el objetivo de fomentar la igualdad de género e impulsar el talento femenino dentro de las organizaciones.

Sobre Sopra Steria

Sopra Steria es un líder tecnológico europeo que ayuda a las organizaciones a llevar a cabo sus proyectos estratégicos gracias a su experiencia en consultoría, integración de sistemas, soluciones industriales y de negocio, inteligencia artificial y ciberseguridad. En un contexto en el que la soberanía digital, la resiliencia de las infraestructuras y el control de los datos son cada vez más esenciales, Sopra Steria contribuye a reforzar la autonomía estratégica de Europa, en particular mediante el apoyo a las infraestructuras críticas y a las funciones clave y de gobierno en sectores como los servicios financieros, la defensa, el espacio, la aeronáutica y las administraciones públicas.

Con 51.000 empleados en casi 30 países y una facturación de 5.600 millones de euros en 2025, ayuda a sus clientes a ser más competitivos y a generar beneficios tangibles y sostenibles, combinando un profundo conocimiento sectorial y tecnológico con un enfoque colaborativo. Su ambición es contribuir de forma duradera a afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo.

En España, Sopra Steria está presente desde el año 2000 y cuenta con 4.500 profesionales distribuidos en sus 13 delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de la tecnología digital.

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