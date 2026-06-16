(Información remitida por la empresa firmante)

- Sopra Steria amplía su colaboración estratégica con Red Hat para industrializar la IA integrada preparada para el gobierno

PARÍS, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria ha dado a conocer hoy la ampliación de su colaboración estratégica con Red Hat, el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto, para industrializar la IA integrada lista para el gobierno, desde el centro de datos hasta los equipos de campo más limitados.

Anunciada el día de la inauguración de Eurosatory, la iniciativa se encarga de los entornos donde la IA es más difícil de implementar y donde más importa. Los sistemas de defensa, los servicios públicos y las infraestructuras críticas deben seguir funcionando cuando se interrumpe la conectividad, manteniendo el control de los datos y los modelos.

Para Sopra Steria, empresa europea con una sólida presencia en sistemas críticos y sectores regulados, esto representa su primera solución de computación perimetral industrializada basada íntegramente en estándares abiertos.

A pesar de que son muchas organizaciones las que han experimentado con éxito con la IA, pasar de la prueba de concepto a la operación fiable en el campo sigue siendo un reto importante. Red Hat proporciona los componentes básicos abiertos. Sopra Steria los integra, protege y opera como un sistema desplegable y acreditado para su uso en el campo. Juntas, las dos empresas buscan ayudar a las organizaciones a pasar de proyectos piloto experimentales a la inteligencia a escala de producción.

La iniciativa abarca todo el ciclo de vida de la IA en un único entorno de nube híbrida. Red Hat OpenShift AI centraliza el entrenamiento de modelos y la gestión del ciclo de vida, Red Hat Device Edge permite que los modelos ligeros se ejecuten en equipos de campo con recursos muy limitados, y Red Hat Edge Manager automatiza el mantenimiento y las actualizaciones en grandes flotas de dispositivos, incluidos aquellos que operan en condiciones de conectividad degradadas o intermitentes.

Inteligencia en tiempo real en sectores críticos

Esta iniciativa colaborativa proporciona un ciclo de vida industrializado para aplicaciones de borde, lo que permite un procesamiento más rápido y garantiza la continuidad operativa cuando se requieren decisiones a nivel local.

Algunos ejemplos incluyen:

Logística de transporte y flotas: Aceleración de la detección de anomalías en tiempo real y algoritmos de enrutamiento predictivo directamente en placas electrónicas integradas en redes de transporte móvil, lo que ayuda a optimizar la disponibilidad del sistema.

Aceleración de la detección de anomalías en tiempo real y algoritmos de enrutamiento predictivo directamente en placas electrónicas integradas en redes de transporte móvil, lo que ayuda a optimizar la disponibilidad del sistema. Infraestructura de terminales públicas: Permite el filtrado seguro de datos y el diagnóstico inmediato en terminales de salud y seguridad en campo, manteniendo la continuidad operativa local incluso cuando están desconectados de los sistemas centrales.

Permite el filtrado seguro de datos y el diagnóstico inmediato en terminales de salud y seguridad en campo, manteniendo la continuidad operativa local incluso cuando están desconectados de los sistemas centrales. Comunicaciones reguladas y procesamiento de señales: Lleva la inferencia de IA distribuida directamente a dispositivos de campo de baja potencia y entornos de hardware limitados, lo que permite el procesamiento en tiempo real y reduce la latencia.

El sistema automatizado de producción de IA de código abierto

En el centro de esta colaboración se encuentra un sistema automatizado de producción de IA de extremo a extremo, construido sobre un entorno de nube híbrida consistente basado en tecnologías de Red Hat.

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Conozca más

Contacto para medios: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

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