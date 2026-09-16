Sopra Steria lanza inCV 2.0 y la amplia a todos los colectivos con discapacidad

inCV 2.0 - Sopra Steria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2026 - Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, presenta inCV 2.0, la evolución de su aplicación gratuita para la creación de currículums adaptada a personas con discapacidad intelectual. Con unas 1.000 descargas, la nueva versión amplía su alcance para dar servicio a personas con cualquier tipo de discapacidad, estrena arquitectura nativa para iOS y Android, refuerza su accesibilidad digital y sienta las bases para incorporar inteligencia artificial.

La nueva versión representa un punto de inflexión en la trayectoria del proyecto. Desde su lanzamiento en mayo de 2023, inCV ha incorporado nuevas funcionalidades, ha ampliado su disponibilidad en todo el mundo y ha sumado soporte en inglés y francés. Con inCV 2.0, Sopra Steria da un paso de mayor calado: una renovación tecnológica de base que garantiza el crecimiento sostenido de la plataforma en los próximos años.

El cambio más relevante de inCV 2.0 es estructural. La aplicación migra hacia un desarrollo nativo para iOS y Android, abandonando el framework React Native utilizado en versiones anteriores. Esta decisión arquitectónica mejora el rendimiento, facilita el mantenimiento a largo plazo y permite incorporar nuevas funcionalidades de forma más ágil, incluidas las basadas en inteligencia artificial.

“InCV 2.0 es el resultado de entender la tecnología como un instrumento al servicio de las personas. Esta nueva versión no solo mejora la experiencia de quienes ya utilizan la app: sienta las bases para que la herramienta pueda seguir creciendo y alcanzando a más personas que necesitan apoyo para acceder al mercado laboral. En Sopra Steria creemos que la inclusión digital no es una opción, sino una responsabilidad”, ha dicho Patricia Rodríguez, Directora de Sostenibilidad de Sopra Steria España.

Cotas más altas de accesibilidad

La nueva versión ha sido desarrollada con especial atención a los estándares actuales de accesibilidad digital, incorporando mejoras orientadas a facilitar el uso de la aplicación por personas con diferentes necesidades y perfiles. Todos los elementos de la interfaz son compatibles con las funcionalidades de lectura en voz alta de la pantalla, y se ha revisado en profundidad cada pantalla del flujo de navegación junto a usuarios finales.

Teniendo esto en cuenta, también evoluciona la apariencia y mejora la experiencia de usuario para garantizar la plena accesibilidad: añade un proceso de incorporación en tres pasos, indicadores visuales de progreso por sección, modo oscuro, distintos tamaños de letra, iconografía renovada y elementos de gamificación que hacen el proceso de creación del currículum más comprensible e intuitivo.

Asimismo, mantiene las funcionalidades que han la convirtieron en una herramienta de referencia para la inclusión laboral digital: creación guiada del currículum mediante preguntas sencillas, introducción de datos por teclado o reconocimiento de voz en ya cuatro idiomas (español, inglés, francés y alemán), fotografía, exportación en PDF y almacenamiento local en el dispositivo, que garantiza la privacidad de los datos y permite usar la app sin conexión a internet.

La nueva infraestructura tecnológica facilita la introducción de IA para la asistencia en la elaboración del currículum. Por ello, entre las evoluciones previstas en los próximos meses figuran la integración de funcionalidades basadas en IA, así como la generación automática de cartas de motivación, la incorporación de nuevos idiomas, la expansión a más países y el desarrollo del videocurrículum como complemento al currículum tradicional.

Se estudia además ampliar el alcance de la solución a otros colectivos que puedan beneficiarse de herramientas digitales adaptadas para mejorar su empleabilidad, reforzando así la vocación de inCV como plataforma de inclusión digital en constante evolución.

La aplicación inCV es gratuita y está disponible en App Store, Google Play y Huawei AppGallery.

Sobre Sopra Steria

Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ayuda a sus clientes a impulsar su transformación digital y obtener beneficios tangibles y sostenibles. Ofrece soluciones integrales para hacer que las grandes empresas y organizaciones sean más competitivas al combinar un profundo conocimiento sobre una amplia gama de sectores empresariales y tecnologías innovadoras, con un enfoque totalmente colaborativo. Sopra Steria coloca al ser humano en el centro de su acción y se compromete con sus clientes a aprovechar al máximo sus capacidades digitales para construir un futuro positivo. Con 51.000 empleados en casi 30 países, el Grupo generó ingresos de 5.600 millones de euros en 2025.

En España, Sopra Steria está presente desde el año 2000 y cuenta con 4.500 profesionales distribuidos en sus 13 delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de la tecnología digital.

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