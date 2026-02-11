Sopra Steria Next presenta CIO Compass

(Información remitida por la empresa firmante)

-Con CIO Compass, Sopra Steria Next ofrece a los CIO una guía estratégica para asegurar y acelerar el impacto empresarial de las tecnologías emergentes

PARIS, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria Next, la división de consultoría del Grupo Sopra Steria presenta CIO Compass, una nueva iniciativa editorial diseñada para apoyar a los CIO a medida que las transformaciones tecnológicas continúan acelerándose. Concebida como una brújula estratégica, identifica 10 acciones decisivas que los CIO deberán emprender en los próximos 18 a 24 meses para acelerar su transformación y mantener una ventaja competitiva en un entorno tecnológico y económico tenso.

Un contexto de transformación acelerada que está redefiniendo la misión del CIO

En un panorama marcado por el rápido auge de la IA generativa, arquitecturas de datos cada vez más complejas, una mayor presión en ciberseguridad y los crecientes requisitos regulatorios europeos (AI Act, DORA, NIS2), los CIO se enfrentan a una transformación tecnológica, organizativa y estratégica. Ahora deben asumir el rol de verdaderos líderes BIZTECH, capaces de combinar la excelencia en TI con un impacto empresarial medible.

Para apoyarlos en esta transición, Sopra Steria Next publica su CIO Compass, una visión clara y práctica de los factores que los líderes tecnológicos deben activar para:

Poner sus sistemas de información al servicio de la transformación empresarial, integrando eficazmente las nuevas tecnologías con los activos existentes;

Convertir la función de TI en un catalizador del rendimiento, equilibrando el valor empresarial, la madurez industrial y la evolución organizacional.

Diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, el CIO Compass sintetiza las tendencias más significativas observadas en los departamentos de TI europeos y las traduce en estrategias concretas y de rápida ejecución.

El CIO Compass de Sopra Steria Next destaca diez acciones decisivas que permitirán a los CIO convertir los avances tecnológicos en valor operativo tangible durante los próximos 18 a 24 meses. Estas acciones abarcan todo el panorama tecnológico (IA, datos, infraestructuras, rendimiento) y se agrupan en cuatro ejes principales que conforman la brújula estratégica: industrializar la IA, replantear la gobernanza de datos, modernizar las infraestructuras y redefinir la gestión del rendimiento.

Para leer más sobre el Resumen Ejecutivo y descubrir las 10 acciones clave, haga clic aquí.

Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2891307/5782046/Sopra_Steria_Next.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sopra-steria-next-presenta-cio-compass-302684975.html