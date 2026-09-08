Sopra Steria organiza los premios a los mejores trabajos de fin de carrera de 2026 en Andalucía

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 08 de septiembre de 2026 – Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, volverá a participar en uno de los mayores encuentros nacionales sobre inteligencia artificial como uno de los principales patrocinadores de la celebración del IV Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. En este contexto, entregará los premios a los mejores trabajos de fin de grado y fin de master de 2026 en Andalucía.

La convocatoria está abierta al alumnado que haya defendido su Trabajo Fin de Grado (TFG) o Trabajo Fin de Máster (TFM) en una universidad andaluza durante los cursos académicos 2024-2025 o 2025-2026. El objetivo es reconocer la excelencia académica y promover la investigación aplicada en inteligencia artificial, contribuyendo a impulsar el talento joven y su conexión con el ecosistema tecnológico y empresarial andaluz.

Para participar, los candidatos deberán presentar la documentación de su trabajo, una versión anonimizada para su evaluación y una breve descripción del proyecto a través del formulario habilitado por la organización antes del 25 de septiembre. Las propuestas serán valoradas por un jurado de expertos académicos y de la Compañía atendiendo a criterios como la innovación tecnológica o científica, la originalidad, la calidad de la documentación y su aplicabilidad en casos de uso reales, tanto en el ámbito empresarial como social. Otros años los trabajos abarcaron temas tan diversos como el control del fraude y la salud bucodental.

“En Sopra Steria creemos que el talento joven es una pieza clave para impulsar una inteligencia artificial responsable, útil y con impacto real en la sociedad. Con estos premios queremos reconocer el esfuerzo de los estudiantes e investigadores que están contribuyendo a desarrollar soluciones innovadoras y estar presente en aquellos foros que pretenden dar respuesta a los grandes retos de nuestro tiempo”, ha señalado Diego Guerrero, Director de Territorios y Administraciones Públicas de Sopra Steria.

La entrega tendrá lugar el último día del Congreso, que se celebrará en el Palacio de congresos de Granada del 26 al 28 de octubre, organizado por La Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía. La cita reunirá a expertos nacionales e internacionales, investigadores y responsables públicos bajo el lema ‘Technology that serves. People who lead’ para debatir sobre ética y talento en el contexto del avance de la Inteligencia Artificial, convirtiéndose en un entorno idóneo para compartir experiencias, generar alianzas y mostrar las principales soluciones que ya están transformando el mercado y la sociedad.

La pasada edición congregó a más de 4.000 participantes, 140 ponentes y 138 entidades, consolidando este congreso como uno de los principales encuentros especializados en IA del sur de Europa.

Sobre Sopra Steria

Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ayuda a sus clientes a impulsar su transformación digital y obtener beneficios tangibles y sostenibles. Ofrece soluciones integrales para hacer que las grandes empresas y organizaciones sean más competitivas al combinar un profundo conocimiento sobre una amplia gama de sectores empresariales y tecnologías innovadoras, con un enfoque totalmente colaborativo. Sopra Steria coloca al ser humano en el centro de su acción y se compromete con sus clientes a aprovechar al máximo sus capacidades digitales para construir un futuro positivo. Con 50.000 empleados en casi 30 países, el Grupo generó ingresos de 5.800 millones de euros en 2.024.

En España, Sopra Steria está presente desde el año 2.000 y cuenta con 4.450 profesionales distribuidos en sus 12 delegaciones. Dispone de una completa oferta de soluciones y servicios para los sectores de Banca y Seguros, Administraciones Públicas, Transporte, Retail, Gestión de Infraestructuras y Aeroline, Telco, Utilities y Energía. Entre sus clientes se encuentran gran parte de las empresas del Ibex 35, que han abordado diferentes programas de transformación y optimización del uso de la tecnología digital.

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