(Información remitida por la empresa firmante)

- Sopra Steria refuerza su solución de ciberseguridad centrada en datos con tecnología de criptografía híbrida poscuántica

Un gran avance en la anticipación de las amenazas de la computación cuántica y la protección de datos confidenciales.

Una solución que cumple con las recomendaciones del NIST y los estándares de la OTAN.

Una respuesta estratégica a los nuevos desafíos cibernéticos que enfrentan los sectores de defensa, industrial y civil.

PARÍS, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, una importante empresa europea del sector tecnológico, anuncia la integración de tecnología híbrida de cifrado poscuántico en Datasphere, su solución de seguridad centrada en datos. Esta solución ofrece ahora una combinación única de etiquetado de datos, control de acceso basado en atributos y las últimas tecnologías de cifrado a prueba de cuánticos. Este desarrollo supone un avance decisivo en la seguridad de datos sensibles, en un momento en que la aceleración de la potencia informática abre el camino a nuevas ciberamenazas.

La aparición de la computación cuántica está redefiniendo los estándares de ciberseguridad. Los mecanismos criptográficos tradicionales, que hoy garantizan la confidencialidad e integridad de la información, se verán progresivamente debilitados por estas nuevas capacidades informáticas. Ante este desafío, la criptografía poscuántica ya no es una opción: cualquier sistema que gestione datos sensibles debe incorporar estas tecnologías de protección de nueva generación.

Datasphere, protección centrada en los datos

Ya adoptada por organizaciones civiles, industriales y de defensa, Datasphere permite el etiquetado y marcado de documentos, el cifrado de datos y el control de acceso basado en atributos, todo ello dentro del entorno nativo del usuario, incluido Microsoft Office. Al añadir una capa de defensa poscuántica híbrida, que combina algoritmos clásicos y algoritmos resistentes a las amenazas cuánticas, Datasphere garantiza a las organizaciones:

Protección sostenible de datos sensibles contra amenazas futuras.

Cumplimiento de las recomendaciones del NIST para la transición a esquemas híbridos de cifrado poscuántico.

Interoperabilidad con estándares internacionales de seguridad (OTAN, NIST).

Un período de transición flexible y seguro a la criptografía poscuántica, que permite a las organizaciones seguir utilizando sus infraestructuras existentes mientras se preparan para cambios futuros.

"Con esta evolución, nos anticipamos hoy a las amenazas del futuro. La criptografía híbrida poscuántica integrada en Datasphere refuerza la soberanía digital de nuestros clientes, ofreciéndoles una solución pragmática e interoperable. Este es un paso clave hacia la protección de datos a largo plazo, un recurso estratégico fundamental para todas las organizaciones", explicó Thierry Lempereur, director de Defensa y Seguridad de Sopra Steria.

Contacto:

Laura Bandiera, laura.bandiera@soprasteria.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/5489184/Sopra_Steria_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sopra-steria-refuerza-su-solucion-de-ciberseguridad-centrada-en-datos-302546359.html