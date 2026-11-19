(Información remitida por la empresa firmante)

Esta alianza combina la experiencia de Sopra Steria en sistemas críticos con la infraestructura de nube europea de Scaleway, con el fin de ayudar a las organizaciones europeas a controlar sus dependencias, proteger sus datos confidenciales, garantizar la continuidad de su actividad y desplegar IA generativa con total confianza.

PARIS, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, líder tecnológico europeo, y Scaleway, proveedor europeo de servicios en la nube e IA perteneciente al grupo iliad, anuncian hoy una alianza estratégica. Esta colaboración combina la experiencia de Sopra Steria en la transformación de sistemas críticos con la infraestructura en la nube europea de Scaleway, con el fin de ayudar a las organizaciones a migrar sus aplicaciones y datos más sensibles a un entorno soberano. La iniciativa está dirigida principalmente a los sectores de aeronáutica, defensa, seguridad y espacio, servicios financieros y sector público, y abarca también casos de uso de IA generativa.

Una alianza que complementa las capacidades de nube de confianza de Sopra Steria

Las empresas industriales, las administraciones públicas, los organismos gubernamentales, los bancos y las aseguradoras se enfrentan a un mismo requisito: sus aplicaciones y datos críticos deben trasladarse a entornos en la nube que garanticen el control bajo jurisdicción europea, preservando al mismo tiempo la continuidad del negocio y la capacidad de evolucionar o revertir sus decisiones tecnológicas. Unos marcos normativos más estrictos, desde la directiva NIS2 hasta el reglamento DORA para el sector financiero, están acelerando esta transición.

Para responder a esta necesidad, Sopra Steria y Scaleway han suscrito una alianza estratégica que refuerza las capacidades de nube de confianza que Sopra Steria ofrece a sus clientes. Sopra Steria aporta su experiencia en consultoría, integración, migración de sistemas críticos y ciberseguridad. Por su parte, Scaleway aporta su infraestructura y servicios de nube e inteligencia artificial, diseñados y operados en Europa y basados en tecnologías abiertas, lo que permite a las organizaciones mantener el control sobre sus datos y sus decisiones tecnológicas. Juntas, Sopra Steria y Scaleway acompañan a las organizaciones desde la definición de su estrategia de migración hasta la ejecución de sus aplicaciones y el tratamiento de sus datos en un entorno soberano.

El acuerdo abarca los países en los que Scaleway está presente o está ampliando su presencia: Francia, Bélgica, Italia, Polonia, los Países Bajos y, próximamente, Alemania y Suecia. Por tanto, los clientes que operan en varios mercados europeos se benefician de un marco común para sus proyectos de migración.

IA generativa aplicada a datos sensibles

La colaboración también abarca el ámbito de la IA. Las organizaciones pueden diseñar e industrializar casos de uso de IA generativa sobre datos confidenciales, combinando la capacidad de computación de Scaleway con la experiencia de Sopra Steria en la integración de soluciones de IA, manteniendo al mismo tiempo el control sobre dónde y cómo se alojan y procesan sus datos.

La oferta conjunta está dirigida principalmente a sectores en los que el control y la protección de los datos son fundamentales: el sector público, la defensa, la seguridad, el ámbito espacial, la aeronáutica y los servicios financieros.

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Contacto para medios:

Aurélien Flaugnatti,aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

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