Sopra Steria, socio tecnológico de The Famous Project CIC en la competición por el Trofeo Julio Verne

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2025.-

Sopra Steria pondrá todo su conocimiento en IA e innovación digital al servicio de The Famous Project CIC para afrontar sus retos deportivos, científicos y medioambientales. Utilizando tecnologías avanzadas de ingeniería de datos, modelización predictiva y análisis en tiempo real, contribuirá a la recogida, consolidación y optimización de datos oceanográficos para abastecer bases de datos científicas a nivel mundial. Gracias a los sensores a bordo y la IA, se generarán en tiempo real indicadores

Sopra Steria, reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ha anunciado su asociación tecnológica exclusiva con The Famous Project CIC. Este desafío náutico sin precedentes reunirá a una tripulación internacional compuesta al 100% por mujeres que participará en la conquista del Trofeo Jules Verne: una vuelta al mundo sin escalas y sin asistencia, con el objetivo de establecer un tiempo de referencia femenino. Durante los próximos tres años, Sopra Steria desarrollará soluciones digitales a medida, incorporando inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de la tripulación, garantizar su seguridad y maximizar el impacto científico del proyecto.



Innovación en datos e IA al servicio de la ciencia, el rendimiento colectivo y la seguridad

"Combinando la ingeniería de software, la inteligencia artificial, la visualización de datos y el diseño de interfaces digitales intuitivas e inmersivas, desarrollamos soluciones que ayudarán a garantizar la seguridad, optimizar y compartir una aventura extraordinaria. The Famous Project CIC es un verdadero laboratorio al aire libre donde la innovación tecnológica se encuentra con la excelencia humana", destaca Mohammed Sijelmassi, Director de Tecnología (CTO) de Sopra Steria.



La colaboración tecnológica se estructurará en torno a tres ejes principales:



• Modelización de datos oceanográficos: Mediante sensores colocados en el mástil y a bordo del barco, Sopra Steria aplicará su experiencia en IA y modelización de datos para analizar y explotar información meteorológica, oceanográfica y de salinidad directamente en el mar. Estos datos se integrarán en bases científicas mundiales, fomentando el avance de la investigación oceanográfica y climática.



• Seguridad y detección de obstáculos flotantes: Gracias a la integración de sistemas de cartografía 3D, imágenes satelitales y procesamiento automatizado por IA, Sopra Steria permitirá a la tripulación detectar y evitar peligros en el mar (icebergs, objetos flotantes no identificados - OVNI - animales marinos), mejorando así la seguridad de la tripulación y reduciendo el riesgo de impacto sobre la biodiversidad.



• Seguimiento en tiempo real del rendimiento y condiciones: Sopra Steria desarrollará cuadros de mando inteligentes, alimentados en tiempo real por los flujos de datos del barco. Estas herramientas estratégicas permitirán al equipo en tierra optimizar el rendimiento y garantizar la seguridad de la tripulación. Paralelamente, una plataforma digital inmersiva, en aplicación móvil y web, ofrecerá al público general un acceso simplificado y enriquecido al seguimiento de la competición, los datos de navegación y el rendimiento de las atletas, permitiendo sumergirse de lleno en el corazón de esta regata y seguir de cerca esta proeza de rendimiento sin precedentes.



Una colaboración que impulsa el sentido, el progreso y la excelencia

Esta colaboración refleja el compromiso de Sopra Steria con proyectos alineados con sus valores: espíritu de equipo, innovación, excelencia y respeto.



Béatrice Mandine, Directora de Comunicación del Grupo, afirmó: "Para Sopra Steria, la tecnología alcanza todo su potencial cuando apoya el progreso y el rendimiento colectivo. Esta colaboración ilustra la capacidad de la compañía para poner la IA y la innovación digital al servicio de un proyecto ambicioso, impulsado por los valores de un deporte de excelencia. El objetivo es involucrar a todos los profesionales en este reto colectivo, que combina rendimiento tecnológico, innovación y compromiso social".



Fundado por la regatista Alexia Barrier, The Famous Project CIC marca el regreso histórico de las mujeres al recorrido del Trofeo Jules Verne, más de veinticinco años después del intento de Tracy Edwards.



Alexia Barrier, capitana del trimarán, celebra esta colaboración: "Contar con Sopra Steria como socio tecnológico significa que es posible beneficiarnos de un apoyo puntero que permitirá anticipar mejor las condiciones en el mar, optimizar la toma de decisiones y compartir avances en tiempo real con el equipo en tierra y con el público general. Este apoyo es esencial para afrontar los desafíos técnicos de una vuelta al mundo sin escalas y mantenernos completamente centradas en este objetivo deportivo".



Emisor: Sopra Steria

Contacto

Nombre contacto: Lucía Jiménez-Caminero

Descripción contacto: Newlink

Teléfono de contacto: 645083752