SOPREMA Iberia; soluciones globales respaldadas por décadas de experiencia en el sector - SOPREMA Iberia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de septiembre.- La construcción atraviesa una etapa marcada por la rehabilitación del parque edificado, la mejora de la eficiencia energética, la durabilidad de los edificios y la incorporación de criterios de sostenibilidad. Estos retos requieren soluciones constructivas capaces de combinar prestaciones, durabilidad, eficiencia y conocimiento técnico especializado. Con más de un siglo de trayectoria internacional y más de 50 años de presencia en España, SOPREMA Iberia combina capacidad industrial, especialización e innovación para ofrecer soluciones destinadas a la edificación, la rehabilitación y la obra civil, además de prestar servicio a la distribución profesional.

Más de un siglo de experiencia y una amplia capacidad industrial

La historia de SOPREMA se remonta a 1908. Desde entonces, el grupo ha desarrollado una estructura internacional que integra capacidad productiva, investigación y conocimiento técnico especializado. Las cifras corporativas correspondientes a 2025 reflejan esta dimensión: 5.205 millones de euros de facturación, más de 13.000 colaboradores y más de 130 filiales distribuidas internacionalmente.

La capacidad productiva constituye uno de los pilares de esta estructura. El grupo dispone de más de 145 plantas de producción, entre ellas 50 vinculadas a impermeabilización, 13 a morteros, 12 a aislamiento, 12 a reciclaje y otras instalaciones dedicadas a distintas especialidades. Esta capacidad industrial permite desarrollar soluciones complementarias para diferentes ámbitos de la construcción, desde la impermeabilización y el aislamiento hasta los morteros y otras especialidades.

En España, SOPREMA Iberia cuenta con una trayectoria superior a cinco décadas y una implantación que combina la capacidad y experiencia de un grupo internacional con el conocimiento y la proximidad al mercado nacional. Su actividad se centra especialmente en impermeabilización, aislamiento térmico y acústico, adhesivos y revestimientos, con soluciones dirigidas a múltiples aplicaciones en edificación y obra civil.

Esta estructura permite dar respuesta a proyectos de nueva edificación, rehabilitación y obra civil, al tiempo que mantiene una relación próxima con la distribución profesional. Este enfoque permite abordar las distintas exigencias técnicas desde una visión global, adaptando las soluciones a las características y necesidades de cada proyecto.

Innovación, conocimiento técnico y formación al servicio del sector

La capacidad industrial se complementa con una estructura internacional dedicada a la investigación. De acuerdo con los datos corporativos de 2025, SOPREMA dispone de 24 centros de investigación y desarrollo y cuenta con 300 patentes registradas. La innovación se integra así en una estrategia orientada al desarrollo y mejora continua de materiales, sistemas y soluciones constructivas.

El conocimiento técnico representa otro componente relevante. SOPREMA no limita su actividad a la fabricación y comercialización, sino que ofrece también asesoramiento y acompañamiento especializado para facilitar la elección y aplicación de soluciones en función de las necesidades de cada obra. Este enfoque adquiere especial importancia ante exigencias como la eficiencia energética, la durabilidad, la correcta ejecución y la sostenibilidad de los edificios e infraestructuras.

La formación completa este planteamiento. El grupo dispone de 62 centros de formación repartidos en 16 países, una red destinada a compartir conocimiento y contribuir a la especialización de los profesionales de la construcción.

La combinación de dimensión internacional, especialización y presencia local caracteriza la actividad de SOPREMA Iberia en el mercado español. Su capacidad industrial, experiencia, capacidad de investigación y proximidad al mercado español permiten abordar los proyectos desde una perspectiva que integra producción, conocimiento técnico, formación y sostenibilidad. Más de un siglo de experiencia, capacidad industrial, innovación y conocimiento especializado respaldan así a SOPREMA como uno de los grupos de referencia en el desarrollo de soluciones para la construcción.

Contacto

Emisor: SOPREMA Iberia

Contacto: Maite Boira - Directora de Marketing y Comunicación de SOPREMA Iberia

Número de contacto: 638 761 259