Sorona® y WGSN anuncian las principales tendencias en materiales de origen biológico para 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

Los materiales de origen biológico se consolidan como una de las principales tendencias que marcarán el futuro de la moda, desde el athleisure hasta el prêt-à-porter de lujo.

NEWARK, Delaware, 29 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Sorona, el polímero parcialmente de origen biológico de Covation Biomaterials (CovationBio™), y la autoridad mundial en previsión de tendencias WGSN dan a conocer hoy las tendencias en materiales que marcarán el rumbo de la industria textil hasta 2027 y más allá, tras un análisis exhaustivo de las aplicaciones de las fibras funcionales de origen biológico y de los datos del mercado mundial.

Aspectos destacados

Se prevé que el mercado mundial de materiales de origen biológico alcance los 285 300 millones de dólares estadounidenses en 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 14,5 % (fuente: Previsión de datos de mercado)

Información sobre los consumidores: Las búsquedas relacionadas con fibras naturales están aumentando. Camiseta interior de lana (+61 %), mallas de algodón (+21 %) respecto al año anterior (fuente: Google Trends)

Tres tendencias de innovación en el sector de la confección que marcarán el desarrollo de productos hasta 2027

Sorona es una solución disponible en el mercado para mezclas de fibras naturales, fabricada en parte con ingredientes vegetales renovables.

Estos resultados llegan en un momento crucial, en el que las marcas de moda internacionales se enfrentan a las presiones derivadas de los cambios en las cadenas de suministro, junto con las expectativas en constante evolución de los consumidores. Se prevé que el mercado mundial de biomateriales alcance los 285 300 millones de dólares estadounidenses en 2029, con un crecimiento anual compuesto del 14,5 %, un ritmo que supera con creces al de los sectores de los textiles convencionales y las fibras sintéticas. Los datos sobre las búsquedas de los consumidores confirman esta tendencia: Las búsquedas de fibras naturales se han disparado, con un aumento interanual del 61 % en los términos relacionados con las prendas interiores de lana y del 21 % en los relacionados con los leggings de algodón. El interés por los materiales libres de sustancias químicas está en alza a nivel mundial y no da señales de remitir.

Las tres principales tendencias que se prevé que influyan en el desarrollo del sector de la confección:

New Nature, que explora combinaciones de fibras circulares, de origen biológico e híbridas, basadas en una nueva visión de los materiales naturales;

Climate Flex, que responde a la creciente demanda de tejidos técnicos con regulación térmica y están preparados para el rendimiento en un clima cambiante

Sensory Empowerment, que refleja las prioridades de los consumidores en cuanto a tejidos respetuosos con la piel, agradables al tacto y orientados al bienestar.

En las tres tendencias mencionadas, Sorona ofrece soluciones disponibles en el mercado que ayudan a las marcas a combinar el contenido de origen biológico con las características de alto rendimiento que esperan los consumidores, como la recuperación de la elasticidad, la resistencia a las arrugas, la transpirabilidad, la durabilidad y la comodidad. Fabricado en parte con ingredientes vegetales renovables, Sorona puede mezclarse con fibras naturales o celulósicas para subsanar las limitaciones de rendimiento inherentes a dichas fibras, al tiempo que conserva su textura y tacto naturales.

A través de su consolidado programa de certificación de tejidos Common Thread y de sus 25 años de colaboración con un ecosistema de fábricas, marcas y diseñadores, Sorona ha creado un modelo moderno que muestra cómo los diseñadores de moda se abastecen de tejidos elásticos de alto rendimiento, tejidos de punto con recuperación elástica y gran comodidad y tejidos para ropa informal de lujo, prêt-à-porter, athleisure, ropa deportiva inteligente y uniformes.

Acerca de SoronaSorona es un polímero innovador, con un 37 % de origen biológico, que ofrece una combinación única de comodidad y alto rendimiento desde hace más de 25 años. Su suavidad natural, su capacidad para recuperar la elasticidad, su transpirabilidad y su resistencia a las arrugas contribuyen a crear tejidos con mejor aspecto, más agradables al tacto y más duraderos. Ya sea en forma de filamento o de fibra cortada, Sorona se combina a la perfección con fibras naturales y celulósicas, como la lana, el algodón y el lino, aportando un rendimiento mejorado a la indumentaria athleisure, ropa deportiva, ropa informal y prêt-à-porter. Para obtener más información, visite Sorona.com y siga a @soronafiber en Instagram.

Acerca de CovationBioFundada en 2022 en Newark, Delaware, Covation Biomaterials LLC es una empresa líder a nivel mundial en innovación de soluciones sostenibles y de alto rendimiento disponibles en el mercado para los sectores de la confección y los artículos para el hogar. La trayectoria de la empresa en materia de innovación científica pionera comenzó con la comercialización del polímero Sorona hace 25 años y continúa hoy en día con el compromiso de ofrecer biomateriales novedosos a gran escala en múltiples sectores, entre los que se incluye su última innovación, el bioPTMEG, cuya comercialización está prevista para 2026. Para obtener más información, visite CovationBio.com y síganos en LinkedIn.

Acerca de WGSNWGSN es la empresa líder mundial en previsión de tendencias, con 28 años de experiencia en 38 ciudades de seis continentes. Mediante su metodología propia, WGSN transforma el análisis de las macrotendencias en estrategias prácticas y centradas en el consumidor para marcas y fabricantes de todo el mundo. Visite wgsn.com para obtener más información.

Contacto para la prensa: Heather Barbod, heather@inspireelemental.com

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