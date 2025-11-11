Sortis y Zadara refuerzan su alianza ofreciendo nubes de IA soberana impulsadas por GPU de NVIDIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de noviembre de 2025.-

Sortis Telecomunicaciones y Zadara ayudan a las empresas a modernizar sus TI con soluciones de nube preparadas para IA, resilientes y seguras

Sortis Telecomunicaciones (www.sortis.es) ha decidido ampliar su propuesta de valor en el mercado español junto con la compañía tecnológica Zadara (www.zadara.com) para ofrecer a las empresas en España un nuevo enfoque de la soberanía de los datos para la inteligencia artificial, basado en una nube de IA soberana multicliente impulsada por Zadara.



"Nuestra alianza estratégica busca responder a la demanda crítica de las organizaciones que gestionan información sensible, ofreciendo una solución de nube soberana adaptada a la normativa local y preparada para la inteligencia artificial generativa", afirma Ako Pavía, CEO de Sortis.



"Muchas organizaciones españolas siguen confiando sus datos, infraestructuras y modelos a soluciones externas sin garantías claras de control, ubicación o privacidad", añade Pavía. "Conscientes de esta necesidad, Sortis, con el apoyo de Zadara, propone un modelo integral que permite desplegar una infraestructura gestionada y segura, en condiciones que preservan la propiedad, la trazabilidad y la custodia de los datos, a la vez que integra modelos avanzados de IA sin perder visibilidad sobre dónde se almacenan, procesan y utilizan".



Alineación y sinergias

Zadara, con amplia experiencia internacional en soluciones de nube de IA soberana, ofrece a sus partners un marco robusto para construir nubes soberanas multicliente totalmente gestionadas, escalables y bien gobernadas, impulsadas por GPU de NVIDIA. Por su parte, Sortis aporta su presencia local en España, el conocimiento del cliente final, capacidades de integración y comprensión del marco regulatorio, lo que permite despliegues ajustados al contexto español.



Según Sortis, "gracias a esta alianza, las empresas en España pueden acceder a una propuesta diferencial: un entorno tecnológicamente avanzado que se controla desde el inicio, con la garantía de que ni los datos ni los modelos quedan fuera de su alcance o de sus políticas de gobernanza".



La soberanía de la IA ya no es opcional

"En un mundo en el que los datos son el nuevo activo estratégico y la inteligencia artificial impulsa la transformación empresarial, es esencial que las organizaciones españolas recuperen el control y aseguren que su infraestructura, sus modelos de IA y sus datos se gestionan bajo criterios de soberanía. Con Zadara como socio tecnológico, ofrecemos una solución concreta, segura y escalable que cumple con la normativa local y está preparada para IA generativa", afirma Pavía.



"Nuestra colaboración con Sortis refuerza nuestro compromiso de impulsar una IA responsable en un marco de soberanía digital. Juntos ofrecemos a las organizaciones españolas una infraestructura de nube soberana que combina control local, cumplimiento normativo y la capacidad multicliente exclusiva de Zadara, aprovechando la tecnología de NVIDIA para impulsar una innovación en IA generativa segura y escalable", señala Tal Rotem, vicepresidente de Zadara para APAC y SEMEA.



Acerca de Zadara

Zadara (https://www.zadara.com) es un proveedor líder de nubes de IA soberana en el perímetro (edge) que ofrece una plataforma de nube distribuida revolucionaria, diseñada para simplificar la complejidad operativa y habilitar la multicliencia mediante el aprovisionamiento automatizado de extremo a extremo de cómputo, almacenamiento y redes.



Con más de 500 ubicaciones de nube en el perímetro en todo el mundo, y la capacidad de desplegar una nube en cualquier lugar, las nubes de Zadara están preparadas para responder a las necesidades de múltiples casos de uso basados en la nube, incluida la nube soberana y la inferencia de IA en el edge para proveedores de servicios y empresas modernas. Las nubes de Zadara son compatibles con AWS y cuentan con precios basados en consumo sin tarifas por egreso de datos.



Las nubes totalmente gestionadas de Zadara están diseñadas para alojar cualquier carga de trabajo, en cualquier lugar —ya sea on‑premises, híbrido, multinube o en el perímetro—. Zadara opera a nivel mundial con un equipo altamente cualificado que presta soporte y servicios 24/7 bajo un modelo follow‑the‑sun. La empresa tiene su sede en Irvine, California.



Sobre Sortis

Sortis Telecomunicaciones es una empresa líder en soluciones de comunicaciones y de consultoría. Especializada desde hace 20 años en Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sistemas y Tecnologías de la información, la empresa ofrece soluciones integrales, con un compromiso inquebrantable por la excelencia y estableciendo unos estándares de calidad altamente exigentes. Cuenta con las certificaciones ENS Nivel Medio y ISO 27001, lo que la posiciona como una de las empresas más seguras y confiables en el mercado.







Emisor Sortis

Contacto

Nombre contacto: Jaime Parro

Descripción contacto: Comunicación Sortis

Teléfono de contacto: 600979854



