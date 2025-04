'Sosegá': el ritmo de Granada se convierte en palo flamenco de la mano de Cervezas Alhambra

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, a 25 de abril 2025.-

Esta creación inédita en el flamenco es un regalo de la marca a su origen y a la cultura con motivo de su centenario, que ha reunido a artistas de todas las generaciones bajo la dirección musical del compositor y productor Javier Limón. 'Sosegá, el palo sin prisa', puede descubrirse en Spotify y a través de una pieza documental producida por Little Spain, ya disponible en la página web de Cervezas Alhambra

En el año de su centenario, Cervezas Alhambra sorprende con un inesperado regalo a su origen: la creación inédita de un nuevo palo flamenco (que es como se conoce a los diferentes estilos que existen dentro de este tipo de música) ideado junto a algunos de los máximos exponentes del género e inspirado en la ciudad de Granada y su forma de vivir: sin prisa. Un regalo único que los artistas que han participado en su nacimiento han bautizado como 'Sosegá, el palo sin prisa'.



Este extraordinario homenaje al origen de Cervezas Alhambra y a la cultura de todo el país ha reunido, por primera vez, a figuras de todas las generaciones del flamenco bajo la dirección musical del reconocido y premiado compositor y productor Javier Limón y la dirección creativa de la agencia CHINA parte de LLYC. Juntos, han creado un palo que pretende celebrar el ritmo de vida pausado, sosegado, de la ciudad de La Alhambra. Un ritmo que refleja los 100 años que lleva Cervezas Alhambra creando unas cervezas únicas inspiradas en esa particular forma de ser y de hacer de Granada, su origen. Una filosofía compartida que ha creado un vínculo centenario, del que surge este homenaje.



Para conseguir transmitir esta característica pausa, Sosegá incorpora varias ideas inéditas en la historia del flamenco, como, por ejemplo, el hecho de que, a diferencia de cualquier otro palo, no tiene un remate (cierre rítmico y expresivo muy característico que marca con fuerza el final de una frase).



Nunca antes tantos artistas y de tantos lugares crearon un nuevo estilo musical, un proceso único y extraordinario que nace desde el respeto a una expresión artística que es patrimonio de todos. Un trabajo en el que melodía, cante y baile componen una obra única que ha unido a los cantaores Carmen Linares, Arcángel, Kiki Morente, Sandra Carrasco, Antonio Cortés, Juan Carmona, Saúl Quirós, David de Jacoba, y Gema y Samara Carrasco; a los guitarristas Diego del Morao y Dani de Morón; al bailaor José Maya; y al percusionista Ané Carrasco. Un nuevo palo que, además, busca perdurar en el tiempo, a través de una invitación de Cervezas Alhambra a artistas de otros géneros y estilos a reinterpretar este ritmo; una parte del proyecto que se desvelará próximamente.



"Sosegá es un hito importante para la cultura flamenca por distintos motivos" explica Javier Limón. "El primero es que se trata del primer palo inspirado en el ritmo de Granada, una de las cunas del flamenco. Además, es la primera vez en la que un grupo tan amplio y diverso de artistas de distintas generaciones y procedencias crean juntos un palo. A partir de aquí, todo se hace desde la humildad. Ahora es la cultura flamenca la que tiene que acogerlo e incorporarlo para que, como ellos dicen, acabe cuajando".



El proceso de creación de Sosegá ha quedado documentado en una pieza audiovisual producida por la reconocida productora Little Spain que ofrece una mirada íntima y reveladora sobre el trabajo de los artistas. Este documental ahonda en su visión compartida alrededor de una forma de entender la vida y la creación muy presente en Granada, la ciudad en la que se reúnen para componer este nuevo palo flamenco. Una pieza documental que se presentó anoche en un exclusivo evento que se celebró en los Cines Callao de Madrid, donde amigos de la marca tuvieron la oportunidad de descubrirlo y de disfrutar de la primera interpretación en directo de este nuevo estilo flamenco de la mano de los artistas participantes.



Sosegá se convierte así en un auténtico acontecimiento en el mundo del flamenco, un regalo con el que Cervezas Alhambra celebra 100 años desarrollando creaciones cerveceras tan icónicas como Alhambra Reserva 1925. Una cerveza que sigue un proceso de fermentación lenta que refleja a la perfección esa filosofía tan característica que, en este centenario, cobra más valor que nunca: el estilo de vida sin prisa.



En definitiva, un homenaje único a través de un estilo musical que lleva muchos años siendo la banda sonora de Granada, una ciudad que fluye a otro tempo. Sosegá, el palo sin prisa, puede descubrirse ya en Spotify, y a través de la pieza documental que se encuentra disponible en la página web de la marca y en YouTube.

