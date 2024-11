Sostenibilidad del sistema sanitario y oportunidades tecnológicas: temas clave del Spain HIS

Sala llena para la conferencia del Spain HIS en Madrid

La 4.ª edición del Spain Healthcare Innovation Summit, reunió a importantes actores del sector sanitario para discutir y comprender el impacto de los últimos avances tecnológicos y científicos en el sistema de salud en España. Se debatió principalmente sobre optimización de los sistemas de salud, transformación digital, tecnología diagnóstica y terapéutica e infraestructura sanitaria

Madrid, 14 de noviembre de 2024.- La salud en España se encuentra en un momento crucial, marcado por cambios acelerados y retos significativos que requieren una respuesta innovadora. En el reciente Spain Healthcare Innovation Summit, organizado por Bamberg Health en Madrid, se reunieron líderes del sector sanitario, autoridades, investigadores y expertos de distintas disciplinas para abordar los temas más urgentes y de mayor impacto en la salud de los ciudadanos y el futuro del sistema sanitario. El evento se realizó con el apoyo de grandes organizaciones relacionadas con el sector como Armis, Amazon Web Services (AWS), UpHill Health, CSL Vifor, Dräger, GSK, Wolters Kluwer Health.



Sostenibilidad del sistema de salud y colaboración público-privada

En los diferentes paneles se abordó transversalmente el desafío de la sostenibilidad del sistema de salud, especialmente en el contexto de una población envejecida y el aumento de enfermedades crónicas. En este sentido, la colaboración entre el sector público y privado se destaca como un pilar fundamental para crear un sistema de salud resiliente y sostenible. Los expertos señalaron que esta colaboración permite compartir recursos, experiencia y tecnología, acelerando así el desarrollo de soluciones innovadoras.



Transformación digital y el papel de la inteligencia artificial

Uno de los temas más debatidos fue la transformación digital en el sector salud, un avance necesario para mejorar la eficiencia, accesibilidad y calidad de la atención. En un entorno donde la demanda de servicios de salud continúa en aumento, la inteligencia artificial (IA) se perfila como una herramienta esencial para optimizar el diagnóstico y el tratamiento, y para reducir las listas de espera. Sin embargo, el debate en el Summit destacó la importancia de implementar estas tecnologías con un enfoque ético, garantizando la privacidad de los datos de los pacientes y abordando los desafíos de interoperabilidad.



Interoperabilidad de datos: una prioridad para la atención centrada en el paciente

La interoperabilidad fue otro de los temas clave. La capacidad de compartir datos clínicos de manera segura y eficiente entre distintos sistemas y profesionales es fundamental para proporcionar una atención verdaderamente centrada en el paciente. Los expertos coincidieron en que una mayor interoperabilidad facilita el trabajo de los profesionales de la salud y permite una mejor toma de decisiones médicas, a la vez que mejora la experiencia del paciente. Este tema, prioritario para el sector, requiere no solo innovación tecnológica, sino también un marco regulatorio adecuado y una colaboración estrecha entre los diferentes actores.



Medicina personalizada y genómica: hacia tratamientos más efectivos

Uno de los momentos más destacados del evento fue el debate sobre medicina personalizada y genómica. La posibilidad de adaptar los tratamientos a las características genéticas de cada paciente está revolucionando la forma en que se abordan enfermedades complejas, como el cáncer o las enfermedades raras. Durante el Summit, los expertos discutieron sobre los avances en genómica y sus aplicaciones clínicas, que prometen no solo aumentar la eficacia de los tratamientos, sino también reducir los efectos secundarios, mejorando así la calidad de vida de los pacientes.



Conclusiones del Spain HIS: un llamado a la acción para transformar la salud en España

El Spain Healthcare Innovation Summit dejó claro que el futuro de la salud en España depende de la capacidad de sus líderes y profesionales para adoptar la innovación y la tecnología, y de la creación de políticas que faciliten estos avances. Bamberg Health continúa liderando el impulso hacia una sanidad más moderna y eficiente, promoviendo espacios de debate y colaboración para enfrentar los desafíos de hoy y de mañana.



