(Información remitida por la empresa firmante)

Soterion's SAP License Manager supera las 100 evaluaciones FUE mientras los clientes se enfrentan al coste de las licencias SAP's STAR

Un año después de su lanzamiento, el módulo ha completado 100 evaluaciones de usuario equivalente completo, dimensionando las licencias de SAP en función de lo que los usuarios realmente hacen en lugar del acceso que se les asigna.

AMSTERDAM, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Soterion anunció hoy que SAP License Manager ha completado su evaluación número 100 de licencias equivalentes a usuarios completos (FUE), tan solo un año después del lanzamiento del módulo. Este hito refleja la creciente demanda de experiencia especializada en licencias a medida que las organizaciones migran de SAP ECC a SAP Cloud ERP Private.

La demanda se debe a un cambio fundamental en la forma en que SAP mide las licencias de usuario. Según el marco de medición STAR utilizado por SAP Cloud ERP Private, el consumo de FUE se determina por las autorizaciones de SAP asignadas a los usuarios, independientemente de si dichas autorizaciones se utilizan o no. Dado que la mayoría de los diseños de roles de SAP heredados se crearon sin tener en cuenta la optimización de FUE, muchas organizaciones consumen significativamente más FUE de las que requieren las actividades reales de sus usuarios.

Con las licencias de usuario representando normalmente entre el 30 % y el 60 % de la inversión total en software SAP de una organización, y con el consumo de FUE medido mensualmente durante todo el período de suscripción, un punto de partida inflado o cambios de rol no gestionados pueden generar costes de suscripción innecesarios y un riesgo de ajuste futuro.

Soterion's SAP License Manager analiza el uso real de las autorizaciones de SAP en lugar de basarse únicamente en el acceso asignado. La solución proporciona a las organizaciones tres métricas clave: el consumo de FUE según su diseño de roles actual, la reducción que se puede lograr mediante la optimización de roles y el requisito óptimo de FUE según la interacción real de los usuarios con SAP.

En sus primeras 100 evaluaciones, Soterion descubrió que los diseños de roles de SAP heredados solían sobreestimar los requisitos de FUE de las organizaciones aproximadamente cuatro veces.

Al proporcionar visibilidad sobre el uso real de las autorizaciones de SAP, Soterion ha ayudado a las organizaciones a comprender sus verdaderos requisitos de FUE antes de iniciar negociaciones comerciales con SAP. Para las organizaciones que ya operan con SAP Cloud ERP Private, la solución ha permitido programas de optimización de FUE específicos para alinear el consumo de FUE con los derechos contratados, a la vez que proporciona visibilidad continua para gestionar de forma proactiva el consumo de licencias durante todo el periodo de suscripción.

"El conjunto de reglas SAP's STAR es, en realidad, muy justo. Incluso diría que es relativamente permisivo", afirmó Dudley Cartwright, consejero delegado y cofundador de Soterion. "El verdadero desafío radica en que la mayoría de las organizaciones no han tenido el tiempo ni las herramientas necesarias para rediseñar sus roles de SAP con la optimización de FUE en mente. Como resultado, muchas consumen más FUE de lo necesario. Nuestra función es proporcionar la visibilidad que las organizaciones necesitan para reducir el consumo innecesario, alinearse con sus derechos contractuales y establecer una gobernanza de FUE sostenible".

Cartwright añadió: "El diseño de roles de SAP ya no es solo una cuestión de seguridad. Se ha convertido en un control financiero. Cada cambio de rol ahora tiene el potencial de afectar tanto el riesgo de acceso como los costes de las licencias de software".

"Completar 100 evaluaciones en nuestro primer año demuestra la importancia que ha adquirido este desafío. A medida que las organizaciones se preparan para las fechas límite de finalización del mantenimiento de SAP ECC y migran a SAP Cloud ERP Private, muchas reconocen que una gestión eficaz de FUE se ha convertido en una parte esencial de una estrategia de migración exitosa".

Soterion ofrece una evaluación gratuita de SAP FUE para ayudar a las organizaciones a comprender su consumo actual de FUE, identificar oportunidades de optimización y establecer una base sólida antes de negociar o gestionar las suscripciones a SAP Cloud ERP Private.

Acerca de Soterion

Soterion es un proveedor internacional de software de gestión empresarial de gobernanza, riesgos y cumplimiento (GRC) y licencias SAP FUE para empresas que utilizan SAP. Fundada en 2011, Soterion traduce los datos técnicos de acceso y autorización de SAP a un lenguaje comprensible para las empresas, ayudando a gestionar el riesgo de acceso y optimizar las licencias de SAP.

Contacto para mediosSoterion info@soterion.com https://soterion.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/soterions-sap-license-manager-supera-las-100-evaluaciones-fue-302851952.html