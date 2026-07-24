Las Soundglasses de Murwal vuelven al mercado tras agotarse en pocas semanas - Murwal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de julio 2026.- La marca española anuncia el restock de sus gafas de sol con sonido incorporado después de que la primera remesa se agotara por completo y se convirtiera en el producto tecnológico del mercado.

Después de varias semanas sin stock, Murwal anuncia la vuelta de uno de sus productos más exitosos: las Murwal Soundglasses, unas gafas de sol con tecnología de audio integrado que permiten escuchar música y atender llamadas sin utilizar auriculares y sin aislar al usuario del entorno, una tendencia que seguirá en auge durante los próximos meses.

El producto, lanzado recientemente por la marca, despertó un gran interés entre los consumidores hasta el punto de agotar todas las unidades disponibles en pocas semanas. Desde entonces, las redes sociales y los canales de atención de Murwal han recibido mensajes de clientes preguntando cuándo volverían a estar disponibles.

Ahora, la compañía confirma el restock y vuelve a ponerlas a la venta a través de su tienda online.

Tecnología pensada para el día a día

Las Murwal Soundglasses utilizan un sistema de altavoces abiertos integrados en las patillas que proyectan el sonido directamente hacia los oídos del usuario, permitiendo escuchar música, podcasts o llamadas mientras se mantiene la percepción del entorno.

Esta tecnología resulta especialmente útil para actividades como caminar por la ciudad, conducir un patinete o bicicleta, practicar deporte al aire libre, viajar o disfrutar de la playa sin perder la conciencia de lo que ocurre alrededor.

Además, incorporan:

Protección solar UV400.

Conectividad Bluetooth.

Micrófono integrado para llamadas manos libres.

Controles táctiles.

Diseño ligero y cómodo para un uso prolongado.

Batería diseñada para acompañar el uso diario.

Un producto que responde a una nueva forma de consumir tecnología

El crecimiento de dispositivos de audio abiertos refleja una tendencia cada vez más extendida: los consumidores buscan soluciones que les permitan disfrutar de contenido multimedia sin desconectarse completamente de su entorno.

Las gafas con sonido integrado representan una evolución de este concepto al combinar protección solar, diseño y tecnología en un único dispositivo.

Según Murwal, el objetivo del producto es ofrecer una alternativa más cómoda y natural para quienes utilizan música o llamadas durante buena parte del día.

La respuesta del mercado impulsa el restock

Desde la compañía destacan que el agotamiento de la primera producción ha superado las previsiones iniciales.

"La acogida ha sido increíble. Nos sorprendió la cantidad de personas que descubrieron el producto y la rapidez con la que se agotó. Durante estas semanas hemos recibido muchísimos mensajes preguntando cuándo volvería a estar disponible, por lo que este restock era una prioridad para nosotros", señalan desde Murwal.

Con esta nueva reposición, la marca espera responder a la demanda acumulada y continuar impulsando un producto que ha despertado un notable interés entre quienes buscan nuevas formas de escuchar música sin renunciar a la comodidad ni a la seguridad.

Sobre Murwal

Murwal es una marca española especializada en accesorios tecnológicos de consumo que apuesta por combinar innovación, diseño y funcionalidad para facilitar el día a día de las personas. Su catálogo reúne productos pensados para un estilo de vida activo, conectando tecnología y uso cotidiano con una fuerte presencia en el canal online.



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