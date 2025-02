Soundtrack y SAMI se asocian para ofrecer a las empresas soluciones musicales sin fisuras

(Información remitida por la empresa firmante)

Suecia, 25 de febrero de 2025.- La colaboración pionera de Soundtrack con SAMI permite a las empresas añadir sin problemas una suscripción a Soundtrack al tiempo que firman su acuerdo de licencia musical con SAMI

Soundtrack Technologies (Soundtrack), el proveedor líder de música en streaming para empresas, ha anunciado una nueva colaboración con The Swedish Artists’ and Musicians’Interest Organization (SAMI), por la que Soundtrack se convierte en el único proveedor de música en streaming B2B disponible en la tienda online de SAMI. La colaboración pionera de Soundtrack con SAMI permite a las empresas añadir sin problemas una suscripción a Soundtrack al tiempo que firman su acuerdo de licencia musical con SAMI.



La plataforma de streaming de música B2B de Soundtrack incluye una sólida biblioteca de más de 100 millones de canciones y listas de reproducción preparadas para su uso comercial, así como un completo conjunto de funciones pensadas para empresas, como acceso remoto, control multizona, filtros de letras explícitas y su creador de listas de reproducción AI, líder del sector. Las empresas pueden empezar con una prueba gratuita de 14 días de Soundtrack si se registran a través de SAMI, lo que simplifica más que nunca la mejora de sus espacios físicos con música autorizada de alta calidad.



"La colaboración con SAMI es una oportunidad fantástica para que Soundtrack llegue a más empresas que utilizan la música en sus Negocios", añade Ola Sars, CEO de Soundtrack. "Con Soundtrack, los clientes de SAMI tienen acceso a un servicio de música, creado específicamente para empresas, con el mayor catálogo de música del mundo con licencia para su uso en entornos comerciales. Estamos deseando ofrecer nuestra plataforma musical líder en el mercado a los clientes de SAMI y facilitarles aún más el acceso a la mejor música".



"Garantizar una remuneración justa y adecuada a todos los artistas y músicos es una misión compartida por SAMI y Soundtrack".



"Estamos muy contentos de ofrecer a nuestros clientes esta nueva solución sin fisuras", afirma Ann Rosenberg, responsable de ventas y marketing de SAMI. "Al consolidarlo todo en una sola factura, simplificamos la forma en que las empresas gestionan sus acuerdos y suscripciones musicales. Esto forma parte de nuestros continuos esfuerzos por desarrollar soluciones inteligentes que faciliten aún más las cosas a nuestros clientes".



Más información en: soundtrack.io.



Sobre Soundtrack

Soundtrack Technologies (Soundtrack) es el proveedor líder de música en streaming para empresas. Fundada en 2013 por Ola Sars en colaboración con Spotify, Soundtrack ofrece ahora a más de 80.000 empresas de 74 países, incluidos restaurantes, hoteles, bares, cafeterías, tiendas, spas y oficinas corporativas, su catálogo de más de 100 millones de canciones autorizadas para uso comercial. Entre las principales funciones de la plataforma se incluyen el control multizona, la programación, un filtro de letras explícitas y el primer creador de listas de reproducción para empresas basado en inteligencia artificial. Soundtrack ofrece música legal de alta calidad a empresas de todos los tamaños en todo el mundo, como Uniqlo, Joe & The Juice, Aesop y Tag Heuer. Más información en soundtrack.io o @soundtrack.io en las redes sociales.



Sobre SAMI

SAMI (Organización Sueca de Intereses de Artistas y Músicos) se fundó en 1963 y es la organización sueca de gestión colectiva que salvaguarda los derechos de artistas y músicos conforme a la legislación sueca e internacional. En representación de más de 56.000 artistas y músicos, SAMI recauda derechos de autor en nombre de sus miembros cuando su música se interpreta públicamente, tanto a nivel nacional como internacional. En Suecia, aproximadamente 37.000 usuarios de música pagan por el derecho a utilizar música en sus negocios. A escala internacional, la SAMI tiene 72 acuerdos en 56 países, lo que la convierte en una de las organizaciones con mayor número de acuerdos activos para artistas y músicos de todo el mundo. SAMI trabaja continuamente para mejorar la eficacia y precisión de sus recaudaciones, tanto en Suecia como a escala internacional, con el fin de aumentar los ingresos de los artistas.



Emisor: Soundtrack Technologies

Contacto

Nombre contacto: Elle Welch

Descripción contacto: Soundtrack Technologies

Teléfono de contacto: 423-605-5553