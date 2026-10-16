(Información remitida por la empresa firmante)

El Sovereign Wealth Fund Institute anuncia la primera Cumbre I20, paralela a la Cumbre de Líderes del G20, con el objetivo de canalizar 5 billones de dólares de capital hacia Estados Unidos

Evento de cinco días programado en Miami (del 11 al 15 de diciembre de 2026), coincidiendo con la Cumbre de Líderes del G20 en el Trump National Doral.

Reúne a asignadores de capital soberanos, de fondos de pensiones e institucionales de todo el mundo, en representación de todas las naciones del G20 y sus aliados.

El SWFI tiene como objetivo canalizar 5 billones de dólares estadounidenses hacia sectores clave de crecimiento en Estados Unidos.

NUEVA DELHI, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) ha anunciado oficialmente la Semana de Inversión del G20 y la cumbre inaugural I20, que se celebrarán en Miami del 11 al 15 de diciembre de 2026. Este encuentro, al que se asistirá únicamente por invitación y que tendrá lugar paralelamente a la Cumbre oficial de Líderes del G20 en el Trump National Doral, tiene como objetivo canalizar 5 billones de dólares estadounidenses de capital institucional a largo plazo hacia Estados Unidos.

El programa de cinco días comienza con una cena de bienvenida el 11 de diciembre, seguida de jornadas especializadas para inversores, y concluye el 15 de diciembre con el Día de los Líderes Mundiales y la entrega de los premios GOOD Fellows. Durante tres jornadas centrales, el SWFI organizará sesiones sectoriales paralelas para propiciar la colaboración directa entre fondos soberanos, fondos de pensiones, fondos de dotación, gestores de reservas de bancos centrales y funcionarios públicos. Gobernadores y autoridades de desarrollo económico de Estados Unidos presentarán proyectos listos para su ejecución en doce sectores clave de crecimiento, entre ellos energía y GNL, infraestructura de centros de datos y servicios de infraestructura sostenible, minerales críticos, manufactura avanzada, sector inmobiliario, crédito privado y activos digitales.

Anunciada en la iBRICS 2026 de Nueva Delhi, la iniciativa involucra a asignadores de capital de todo el Sur Global y de economías aliadas, incluyendo a miembros del G20, la Unión Europea, la Unión Africana y naciones invitadas como Catar, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Noruega y Finlandia.

Lakshmi Narayanan Ramanujam, presidente del SWFI, afirmó: "El G20 marca el rumbo de la economía mundial. El I20 es el ámbito donde el capital decide si seguir ese camino. Presentamos este proyecto en iBRICS 2026, en Nueva Delhi, porque el capital no pertenece a ningún bloque; busca escala, seguridad jurídica y rentabilidad, y ningún mercado ofrece más de estos tres elementos que Estados Unidos".

Chip Rogers, asesor y portavoz del SWFI, declaró: "Los estados estadounidenses cuentan con proyectos que ya disponen de los permisos necesarios y están listos para recibir capital. Lo que rara vez consiguen es pasar una semana en la misma ciudad que los fondos capaces de financiarlos. Miami les ofrece esa semana".

Acerca de la Cumbre I20

La Cumbre I20 es una iniciativa independiente de SWFI que reúne a inversores a largo plazo con motivo del año en que Estados Unidos ejerce la presidencia del G20. https://i20summit.com/

Acerca del Sovereign Wealth Fund Institute

Fundado en 2008 y con sede en Dallas, Texas, el SWFI ha reunido a fondos soberanos de inversión, fondos de pensiones y family offices en 60 ciudades de 20 países, en sedes que incluyen la Cámara de los Comunes, el Guildhall y Mansion House. www.swfinstitute.org

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