S&P asigna a OPEC Fund AA/A-1+, con perspectiva positiva

VIENA, 2 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- S&P Global Ratings ha asignado una calificación de AA/A-1+, con perspectiva positiva, a OPEC Fund en su primera evaluación de la institución internacional de desarrollo, destacando el perfil de riesgo financiero y la base de capital "extremadamente sólidos" del Fondo, así como su fuerte posición de financiación y liquidez. La agencia de calificación subraya además el "sólido perfil de riesgo empresarial" de OPEC Fund y su "muy sólido" historial de trato preferente a los acreedores.

La calificación sigue a una evaluación anterior de Fitch Ratings de AA+ con perspectiva estable en julio. OPEC Fund tiene previsto ampliar sus operaciones de préstamo, por lo que está tratando de diversificar sus fuentes de financiación, una piedra angular del Marco Estratégico 2030 de la institución. Creado en 1976, el OPEC Fund ha desembolsado hasta la fecha 22.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en 125 países de todo el mundo, abordando necesidades básicas y apoyando a los países para que cumplan sus objetivos de desarrollo sostenible a largo plazo.

El Director General de OPEC Fund, Abdulhamid Alkhalifa, se congratuló de la calificación y dijo: "Esta evaluación es un testimonio de nuestra sólida base financiera y operativa, así como de nuestro gran historial de efectos en el desarrollo. Durante más de 45 años, OPEC Fund ha realizado importantes contribuciones para aliviar la pobreza, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Esto ha convertido a nuestra institución en uno de los principales socios de la cooperación Sur-Sur. La calificación de hoy es un elemento importante de nuestra estrategia para seguir ampliando nuestras operaciones y profundizar nuestro impacto".

El Subdirector General del OPEC Fund, Tarek Sherlala, añadió: "La calificación de S&P no sólo confirma nuestra sólida posición, sino también la importancia de nuestra estrategia. Esta calificación será un factor clave para la aplicación de nuestro crecimiento previsto de los préstamos y apoyará aún más nuestro impulso para ayudar a los países a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacer frente a las emergencias actuales, como la pandemia de COVID-19 y el desafío climático."

Acerca del OPEC Fund

El OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) es la única institución de desarrollo con mandato mundial que proporciona financiación de los países miembros a países no miembros exclusivamente. La organización trabaja en cooperación con los países en desarrollo asociados y la comunidad internacional del desarrollo para estimular el crecimiento económico y el progreso social en los países de ingresos bajos y medios de todo el mundo. El OPEC Fund fue creado por los países miembros de la OPEP en 1976 con un propósito claro: impulsar el desarrollo, fortalecer las comunidades y empoderar a las personas. Nuestra labor está centrada en las personas, y se centra en la financiación de proyectos que satisfacen necesidades esenciales, como la alimentación, la energía, las infraestructuras, el empleo (en particular en relación con las MIPYME), el agua potable y el saneamiento, la atención sanitaria y la educación. Hasta la fecha, el OPEC Fund ha comprometido más de 22.000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en más de 125 países, con un coste total estimado de 187.000 millones de dólares. Nuestra visión es un mundo en el que el desarrollo sostenible sea una realidad para todos.

