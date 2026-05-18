Space Monkey Revoluciona el Verano en la Costa del Sol con el Lanzamiento de su Sky Lounge Oxtail Burger - Costa del Sol Resort Group, S.L

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 18 de mayo de 2026.-

Space Monkey, el epicentro de la vanguardia culinaria y el ocio en la localidad, anuncia hoy la incorporación de una joya gastronómica a su carta: la Sky Lounge Oxtail Burger. Con este lanzamiento, el establecimiento no solo busca deleitar a los paladares más exigentes, sino consolidar su posición como el lugar donde reside uno de los mejores burgers en Torremolinos.

Una experiencia sensorial a fuego lento

La propuesta gastronómica de Space Monkey siempre se ha caracterizado por el equilibrio entre la técnica y el sabor. La nueva Sky Lounge Oxtail Burger es el máximo exponente de esta filosofía. Elaborada con rabos de buey cocinados a fuego lento durante horas, el resultado es una carne que se deshace en el paladar, ofreciendo un sabor intenso y profundo que evoca la tradición de la cocina lenta bajo un formato moderno y sofisticado.

Cada detalle ha sido cuidado al milímetro, desde la selección del pan artesano hasta una presentación impecable que entra por los ojos antes del primer bocado. Es, sin duda, una apuesta arriesgada y ganadora para quienes buscan algo más que una hamburguesa convencional.

El escenario perfecto: Sabor y vistas al Mediterráneo

La experiencia en Space Monkey va más allá de lo que hay en el plato. Ubicado estratégicamente, el espacio se divide en una elegante zona de comedor y un bar cosmopolita, coronados por una impresionante terraza en la azotea. Como el restaurante con vistas Torremolinos de referencia, Space Monkey ofrece el maridaje perfecto entre alta cocina y el horizonte azul del Mediterráneo.

"Queríamos crear un plato que estuviera a la altura de nuestro entorno. La Sky Lounge Oxtail Burger es la elección perfecta para disfrutar de la puesta de sol y un cóctel de autor en nuestra terraza", comentan desde la dirección de Space Monkey.

Ocio y gastronomía en un solo lugar

Aquellos que buscan una azotea con vistas Torremolinos encontrarán en Space Monkey un refugio de estilo. Tras degustar la nueva hamburguesa de rabo de buey, los comitentes pueden transicionar hacia la noche disfrutando de una carta de cócteles de autor diseñada por expertos mixólogos, todo ello mientras la brisa marina y la música ambiental completan una atmósfera inigualable.

Con este nuevo lanzamiento, Space Monkey reafirma su compromiso con la innovación y la calidad, invitando tanto a residentes como a turistas a descubrir por qué su propuesta sigue redefiniendo el concepto de lifestyle en la Costa del Sol.

Contacto

Emisor: Space Monkey

Contacto: Costa del Sol Resort Group, S.L

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