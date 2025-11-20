Spacio transforma espacios de trabajo con mobiliario de diseño profesional y más de 40 años de experiencia - SPACIO

Madrid, 20 de noviembre de 2025. El mobiliario desempeña un papel determinante en la configuración de los entornos laborales. Más allá de su funcionalidad, influye en la productividad, el bienestar del equipo y la identidad visual de cada organización.

En este escenario, Spacio se consolida como una empresa especializada en mobiliario oficina diseño España, con más de cuatro décadas de trayectoria y una propuesta integral que combina estética, ergonomía y durabilidad.

Diseño profesional y ergonomía avanzada para entornos de alto rendimiento

La compañía ofrece un catálogo especializado en mobiliario ergonómico orientado a sectores que requieren un uso intensivo y prolongado del puesto de trabajo. Sillas como Forma 5 Kineo Ayur Edition o Spacio Asmara Carbon Black han sido diseñadas para garantizar el confort postural de personas que superan las 12 horas de trabajo diario o los 100 kg de peso. Estas piezas incorporan tecnologías ajustables que responden a las exigencias del entorno laboral contemporáneo.

Spacio distribuye también mesas regulables en altura, escritorios personalizados, sistemas eléctricos y mobiliario técnico de fabricación nacional, adaptado a las necesidades de despachos, coworkings, call centers o teletrabajo. El modelo Spacio Ergo TOP, por ejemplo, destaca por su sistema motorizado de elevación y su acabado profesional, ofreciendo soluciones funcionales en espacios que requieren versatilidad sin renunciar al diseño.

Cada pieza se selecciona bajo estrictos criterios de calidad, sostenibilidad y cumplimiento normativo, lo que permite configurar espacios de trabajo productivos, saludables y visualmente coherentes. Además, todo el mobiliario se integra dentro de una estrategia global que abarca diseño, fabricación y distribución directa, con una apuesta por productos nacionales y un firme compromiso con la durabilidad, el confort y la estética.

Servicio integral y soluciones adaptadas a cada cliente

El modelo de trabajo de Spacio se basa en una atención personalizada y una metodología integral que abarca desde el asesoramiento técnico hasta la entrega e instalación.. Este enfoque permite ofrecer soluciones eficaces tanto a pequeñas empresas como a grandes corporaciones.

El catálogo se extiende más allá del mobiliario de oficina convencional e incluye soluciones para vestuarios, centros educativos, administración pública, tiendas, hospitales y espacios contract. La disponibilidad inmediata de stock, el soporte postventa y la capacidad de personalización refuerzan su posicionamiento como uno de los proveedores de referencia en mobiliario de oficina de diseño en España.

Con una trayectoria consolidada y una apuesta firme por la innovación, Spacio continúa redefiniendo la forma de concebir los espacios laborales en el país. Su visión combina experiencia, tecnología y diseño para transformar cada oficina en un entorno funcional, eficiente y alineado con las necesidades del presente.

