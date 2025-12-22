Spain Nightlife prevé una ocupación del 90% en locales de ocio nocturno en Nochevieja - Spain Nightlife

Muchos locales del país colgarán el cartel de "sold out" días antes de Nochevieja y la patronal recomienda la compra de entradas anticipadas para una noche que supondrá la guinda para un mes de diciembre muy bueno para el sector gracias al Puente de la Immaculada, las cenas de empresa, eventos privados, celebraciones de Navidad y ampliaciones horarias.

Madrid, 22 de diciembre.- Spain Nightlife y la Asociación Internacional de Ocio Nocturno lanzan una nueva edición de la Guía para una Nochevieja Segura, recordando la importancia de comprar entradas en sitios oficiales y acudir solo a locales con licencia.

Con una previsión de ocupación del 90%, el sector vive uno de sus momentos de mayor actividad del año. Las ampliaciones horarias aprobadas en muchas comunidades permitirán a bares y locales prolongar su actividad hasta bien entrada la madrugada del 1 de enero, contribuyendo a unas celebraciones más seguras y organizadas.

Altas previsiones de ocupación y buen ritmo de venta anticipada de entradas para Nochevieja

Unos 2,5 millones de personas celebrarán la Nochevieja en locales de ocio nocturno en España, según Spain Nightlife, generando una facturación estimada de 180 millones de euros, con un gasto medio de 72 euros por persona. Se trata de la noche con mayor impacto económico del año para el sector, por delante incluso de Halloween.

La venta anticipada online se ha adelantado respecto a otros años, con muchas entradas y mesas VIP ya agotadas. Esto permite a los locales planificar mejor aforos y seguridad, previendo aforos completos y gran actividad durante la madrugada del 1 de enero.

Cenas de empresa y eventos privados, otras claves del mes de diciembre

Los empresarios del sector se muestran igualmente satisfechos con la ocupación y las reservas registradas durante el mes de diciembre gracias a las celebraciones de cenas de empresa y eventos corporativos, que se concentrarán mayoritariamente durante esta semana y la próxima, hasta la noche del día 21 de diciembre, lo que ha permitido que muchos locales hayan abierto en días entre semana que habitualmente no abren.

Este año, el precio medio de las cenas de empresa se ha situado entre los 35 y los 55 euros por persona en restaurantes, y entre los 60 y 90 euros en locales de ocio nocturno que han incluido cena y fiesta posterior, lo que supone un incremento moderado respecto al año anterior, motivado por el aumento generalizado de costes de materias primas y personal. Además, los locales han detectado un incremento de la demanda de salas privadas y formatos con espectáculo, especialmente en grandes ciudades y zonas urbanas.

Tal y como explica José Luis Benítez, presidente de Spain Nightlife, "queremos destacar la buena combinación que ha supuesto unir el puente de la Inmaculada con las cenas de empresa y el buen comportamiento que está teniendo la venta anticipada de entradas para Nochevieja, lo cual permitirá cerrar el año con buenas perspectivas para nuestro sector. Asimismo, el hecho de que este año la Nochevieja coincida en un día laborable favorece un doble impacto positivo en la facturación, al no solaparse con el fin de semana habitual y permitir varios días consecutivos de alta actividad".

Horarios ampliados en Navidad y Nochevieja

Con motivo de las celebraciones navideñas, prácticamente todas las comunidades autónomas han aprobado ampliaciones horarias excepcionales en Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes. Estas medidas permiten a locales de ocio nocturno y hostelería extender su horario más allá del habitual, favoreciendo una mayor flexibilidad y una gestión más segura de la alta demanda.

A continuación, se detallan algunas de las ampliaciones más relevantes:

Comunidad de Madrid: Los locales podrán cerrar dos horas más tarde en Nochebuena, Nochevieja y Reyes. Esta ampliación es automática y no requiere solicitud previa.

Cataluña: Los bares, cafés concierto y bares musicales podrán cerrar media hora más tarde entre el 21 de diciembre y el 6 de enero. En Nochevieja, discotecas y salas de fiesta podrán abrir hasta las 7:30 h.

Comunitat Valenciana: Se permiten 90 minutos adicionales en Fin de Año y 60 minutos en Nochebuena y Reyes, según normativa autonómica reciente.

Euskadi: Los ayuntamientos pueden autorizar hasta 2 horas extra de apertura durante las fiestas. La medida se aplica especialmente en Nochevieja y otras fechas señaladas.

Galicia: También permite hasta 2 horas de ampliación durante el periodo navideño, incluyendo Nochebuena, Fin de Año y Reyes. Discotecas podrán alargar su actividad hasta aproximadamente las 8:00 h en Fin de Año.

La Rioja: Se permiten 2 horas adicionales en Nochebuena y apertura hasta las 7:00 h en Nochevieja (incluso 8:00 h en discotecas). La víspera de Reyes cuenta con una hora extra.

Región de Murcia: Orden específica permite apertura hasta las 7:00 h las madrugadas del 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero.

Otras autonomías:

Andalucía y Aragón: suelen permitir una hora adicional.

Navarra y Extremadura: conceden ampliaciones de 30 minutos.

Castilla-La Mancha, Castilla y León y Asturias: destacan por eliminar el límite horario en Nochevieja, permitiendo a los locales abrir durante toda la noche.

Estas extensiones permiten un desarrollo más ordenado y escalonado de las celebraciones, reduciendo aglomeraciones y facilitando una planificación más eficaz de los recursos por parte de los establecimientos.

Compromiso con la seguridad: Guía de Recomendaciones para una Nochevieja Segura

Desde Spain Nightlife confirman una tendencia a la baja en la organización de fiestas ilegales y celebraciones en espacios no autorizados, una mejora que atribuyen al aumento de la oferta legal y a la concienciación ciudadana. Para reforzar la seguridad, la patronal, junto con la Asociación Internacional de Ocio Nocturno, ha lanzado por segundo año la “Guía para una Nochevieja Segura”, un protocolo con 20 recomendaciones clave para clientes, empleados y locales de ocio de todo el mundo.

Las recomendaciones se agrupan en cuatro ejes principales:

Transporte seguro: Uso de taxis, VTC o transporte público para evitar conducir bajo efectos del alcohol, promoviendo una vuelta a casa segura.

Seguridad en el consumo de bebidas: Evitar dejar bebidas sin supervisión y estar atentos a prácticas como el “spiking”. Los locales adheridos intensifican controles para prevenir estos riesgos.

Salud y bienestar: Fomentar la hidratación, el respeto, el consumo responsable y la aplicación de primeros auxilios o protocolos contra agresiones, si fuera necesario.

Locales regulados y seguros: Acudir solo a espacios con licencia, respetando aforos y medidas de seguridad. Se aconseja adquirir entradas solo en plataformas oficiales y evitar eventos clandestinos.

Spain Nightlife subraya que celebrar en locales regulados es la mejor garantía de seguridad, protección y profesionalidad durante la noche más importante del año para el sector.

La Guía para una Nochevieja Segura se ha distribuido en locales de ocio nocturno de 27 países, incluyendo miembros de Spain Nightlife y de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno. Muchos locales la exhiben en accesos, redes sociales y entre su clientela para fomentar unas celebraciones seguras.

Joaquim Boadas, secretario general de Spain Nightlife, destaca que con esta guía el sector reafirma su compromiso con una diversión nocturna segura, de calidad y responsable. La guía está disponible en la web de Spain Nightlife.

En resumen, el ocio nocturno afronta una Navidad 2025-2026 con gran optimismo, fuerte demanda anticipada y medidas claras de seguridad para unas fiestas seguras y exitosas.

